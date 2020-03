¿Cómo presentar tu declaración anual de impuestos en línea?

El SAT aplicó el dicho “no hay fecha que no se cumpla, ni plazo que no se venza” y la declaración anual de impuestos arrancará el 1º de abril en plena Fase 2 de coronavirus. En contexto de la contingencia, el Servicio de Administración Tributaria se adecuó a estos momentos difíciles y permitirá que las personas físicas presenten su declaración en línea.

En el portal del SAT podrás presentar tu declaración, sólo necesitas tu RFC (Registro Federal de Contribuyentes), contraseña y la firma vigente. ¿Cómo? Aquí te decimos paso a paso cómo declarar tus impuestos.

Declaración Anual de Personas Físicas

Pa’ empezar, tienes que entrar a la página www.sat.gob.mx y en la parte superior izquierda dar clic en “Declaraciones/Declaración Anual de Personas Físicas”.

Ojo, para acceder te solicitará tus datos personales así como tu RFC y contraseña o tu e-firma.

Luego, cuando estés dentro del aplicativo, dale clic en “Presentar Declaración”. Aquí selecciona el rubro declaración normal y el ejercicio —verifica el tipo de ingreso que vas a declarar de acuerdo a tu régimen fiscal y selecciona los ingresos que hayas percibido en este ejercicio anual.

Una vez que aparece la información precargada de tus ingresos, deducciones, retenciones o pagos provisionales, échale un ojo y verifica que todos los datos sean correctos —si no, la página te da chance de complementarlos o cambiarlos.

Si el portal no arroja una cantidad a pagar o saldo a favor, envía la declaración utilizando de manera indistinta tu contraseña o e-firma.

Y si tienes un saldo a favor, puedes enviar tu declaración con la contraseña —si la cantidad no supera los 10 mil pesos.

Si el saldo es mayor a 10 mil pesos y hasta 150 mil pesos, puedes enviarla siempre y cuando selecciones la CLABE interbancaria predeterminada en el aplicativo.

Si el saldo a favor supera los 150 mil pesos, entonces aquí sí es debe de debe usar la e-firma.

Impuesto a cargo

En caso de que haya un impuesto a cargo, el acuse de recibo te mostrará una línea de captura con el importe a pagar y la fecha límite del pago.

Ojo de nuevo: la declaración se tomará por presentada hasta que hagas el pago correspondiente —puedes hacerlo vía transferencia electrónica de fondos deste tu Portal Bancario.

Pago en ventanilla

Si no tienes los servicios de banca electrónica, desempeñas en actividades empresariales y tus ingresos del año 2019 no pasaron de 2,421,720 de pesos o NO realizas actividades empresariales y tus ingresos del ejercicio fiscal 2019 fueron menos de 415,150 de pesos; podrás hacer el pago en una ventanilla bancaria de las instituciones aprobadas por el SAT.

Pago en parcialidades

Si el portal arroja un saldo a pagar pero no puedes hacerlo en una sola exhibición, entonces tienes la oportunidad de pagarlo en seis parcialidades.

La única condición es que envíes tu declaración y cubras la primera parcialidad antes de que se venza el plazo establecido. Sólo tienes que seleccionar el rubro “Opta por pagar en parcialidades”.

Y ojo aquí: si no cubres la totalidad de las parcialidades en los plazos fijados, el SAT te pedirá el pago del crédito fiscal.

¿Dudas?

Si tienes alguna duda sobre cómo presentar tu declaración anual puedes escribirle a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon). ¿Dónde? En su cuenta de Twitter @Prodecon o el chat en línea www.prodecon.gob.mx.

Van también los teléfonos de la Prodecon que estarán disponibles: 12 05 90 00 en la Ciudad de México y 800 611 0190 Lada sin costo en el interior del país.

De acuerdo con el SAT, los muchachos del servicio tributario ya cuentan con todas las herramientas para brindarte atención en esta época de contingencia por coronavirus.