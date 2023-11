Lo que necesitas saber: Julio Cortázar padecía de acromegalia, un trastorno hormonal que provocó que llegara a medir 1.93 de altura.

Muchos han leído sus novelas y cuentos como “Rayuela” e “Historias de cronopios y famas”, pero quizá, lo que pocos sepan, es que el escritor argentino Julio Cortázar padeció de un extraño trastorno hormonal y que murió, presuntamente, de SIDA, pues recibió una transfusión de sangre contaminada en Francia.

¿Qué extraño trastorno padecía?

Antes de hablarles cómo murió Julio Cortázar, les queremos contar sobre el extraño trastorno hormonal que padecía, el cual, según Núria Escur Barcelona de La Vanguardia, era “acromegalia”, una enfermedad endocrina caracterizada por un exceso de secreción de la hormona de crecimiento o GH, que provoca el gigantismo y que lo llevó a medir 1.93 de altura.

“Julio Cortázar”. Foto: Getty Images.

Sí, se trata de una enfermedad que ocasiona, la mayoría de las veces, que el tamaño de las manos y los pies aumente poco a poquito, un cambio en los rasgos faciales, nariz ensanchada, labios gruesos y una mandíbula mayor de lo normal.

Algunas características que denotaron otros escritores como Jorge Luis Borges, quien a pesar de su progresiva ceguera, distinguió la gran altura de Julio Cortázar: “Me encontré con un muchacho muy pero muy alto, su cara no la recuerdo bien”.

Además, Eduardo Galeano también lo llegó a describir: “Sus brazos eran muy largos. Con uno solo nos abrazaba a los dos”.

Imagen: Wikipedia

Pero nada más graciosa que la anécdota de Carlos Fuentes, la cual comparte Historias de la Literatura: Como Cortázar también era lampiño (antes de que le creciera la barba), parecía un niño gigante, por lo que el escritor mexicano, la primera vez que fue a visitarlo, lo confundió cuando Julio le abrió la puerta, pues creyó que era su hijo y no el escritor argentino: “¡Che, pibe! ¿Podés avisar a tu papá?”, por lo que él contestó: “Pasá, Carlos, mi papá soy yo”.

Ya en París, a finales de la década de 1960, Julio Cortázar comenzó a recibir un tratamiento con testosteronas, posiblemente por sus disfunciones hormonales. Esto provocó que, entre otras cosas, empezara a crecerle esa barba que ahora todos asociamos al autor de “Casa tomada”.

¿Cómo murió Julio Cortázar?

Después de hablar de su trastorno hormonal, les contamos cómo murió Julio Cortázar, que aunque algunos creen que fue por leucemia, cercanos a él aseguran que falleció por SIDA que contrajo por una transfusión con sangre contaminada, como se dio a conocer en 2001.

Foto: Getty Images.

Sí, de acuerdo con la escritora y periodista Cristina Peri Rossi, quien fue entrevistada por el diario argentino Clarín, también la esposa del literato murió por este padecimiento.

“Julio Cortázar no murió de cáncer ni de leucemia como se especuló, sino que falleció de SIDA con la desgracia que le contagió la enfermedad a su querida esposa, Carol Dunlop. Ella murió primero, dos años antes de Julio, porque aunque era muchísimo más joven, le habían quitado un riñón”, cuenta la escritora que conoció al autor argentino en 1973 y que fue su amiga hasta su fallecimiento.

Al respecto, relata que Julio contrajo la enfermedad cuando aún no tenía un nombre y sólo se clasificaba como un retrovirus no identificado. Sí, la adquirió luego de sufrir una hemorragia estomacal en agosto de 1981, cuando vivía al sur de Francia, por lo que lo tuvieron que hospitalizar y le hicieron una transfusión de varios litros de sangre que después se supo estaba contaminada.

Foto: Getty Images.

“Años después se supo que esa sangre, que venía de la Cruz Roja, estaba contaminada. Se produjo un gran escándalo que terminó con la destitución del ministro de Salud Pública. La sangre se compraba a emigrantes pobres. No se realizaban pruebas, análisis, porque la enfermedad, el SIDA, eran desconocidos“, agrega Cristina Peri.

Cortázar era tan fanático de los cuentos de terror que en una carta que le envió a la periodista, le contó lo siguiente sobre el procedimiento que no sabía que marcaría su vida: “Me he convertido en un vampiro de verdad porque me han tenido que cambiar la sangre y la pobrecita Carol me tuvo que llevar al hospital más cercano”.

¿Y por qué le dio esa hemorragia estomacal? En otra carta al escritor uruguayo Omar Prego, Cortázar señala que todo pasó por tomar varias aspirinas por una gripe que no podía curarse.

Foto: Getty Images.

Después de varios análisis que descartaban cáncer y otras enfermedades, pero que no confirmaban en aquel entonces lo que tenía, Julio Cortázar murió un 12 de febrero de 1984.

¿Conocían estos datos sobre el escritor argentino?

¿Conocían estos datos sobre el escritor argentino?

