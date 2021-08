¿Cómo podemos ayudar a las mujeres periodistas que están en Afganistán?

Recientemente las tropas estadounidenses salieron de Afganistan y el Talibán regresó después de varios años a tomar el control del país que a partir de ahora debe ser conocido, de manera oficial, como el Emirato Islámico de Afganistán.

Pero con el regreso de los talibanes también podrían regresar una serie de prohibiciones y violaciones a derechos humanos en contra de las mujeres y niñas. Es por eso que, especialmente las mujeres periodistas, están en una situación de vulnerabilidad grave por razones de venganza, represalias y prejuicios contra sus voces en cualquier ámbito público.

La Fundación Internacional para las Mujeres en los Medios (IWMF) es la única organización no gubernamental que ofrece capacitación en seguridad, viajes de reportajes y oportunidades de autor para mujeres periodistas, tanto establecidas como emergentes.

En este contexto, la fundación internacional apoya todas las medidas para garantizar la seguridad de las mujeres periodistas y trabajadoras de los medios de comunicación que intentan evacuar el país, además de exigir a los gobiernos de todo el mundo que abran sus fronteras e incluyan a los periodistas en cualquier oferta de visas humanitarias disponibles.

Para estas labores existe un fondo internacional y ahora más que nunca es importante hacer una donación.

En la página de la fundación se puede hacer una donación única o de manera periódica para apoyar a esta causa específica en pesos mexicanos. Acá te dejamos el link por si está en tus manos hacer una aportación.

Recientemente el editor y director general del Washington Post, Fred Ryan, mandó una carta para pedir ayuda urgente del gobierno de Joe Biden, en Estados Unidos, para más 200 periodistas, personal de apoyo y familiares de personas que trabajan para el diario, así como en The New York Times y el Wall Street Journal.

En este mismo sentido, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) informó sobre al menos 475 solicitudes de periodistas en Afganistan para pedir ayuda y salir del país.

We are so grateful to the >500 people who have already given to support women journalists in #Afghanistan.

Currently, our priorities are safe shelter, evacuation efforts and other essential needs. This work is far from over – please consider donating at https://t.co/BA74ti0vl9. pic.twitter.com/wH6AXNIAmu

— IWMF (@IWMF) August 17, 2021