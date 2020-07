“Que se compartan los instrumentos de trabajo”, dice AMLO sobre las computadoras de la Secretaría de Economía

Austeridad republicana nivel: “Que se compartan los instrumentos de trabajo”. Esto fue lo que dijo AMLO en la conferencia mañanera de este 6 de julio después de ser cuestionado sobre el caso de los empleados y las empleadas de la Secretaría de Economía que se quedarían sin computadora por orden directiva.

La reportera de Expansión Lidia Arista —quien también llevó la investigación del caso— cuestionó al presidente acerca de la situación que vivían algunos trabajadores de la Secretaría.

Sobre la falta de computadoras en la @SE_mx, @lopezobrador_ propone que se “compartan más los instrumentos de trabajo”. pic.twitter.com/5UElxGyAML — Animal Político (@Pajaropolitico) July 6, 2020

Se supone que ellos recibieron un comunicado de la Unidad de Administración y Finanzas Dirección General de Tecnologías de la Información que ordenaba lo siguiente:

Los trabajadores deberían llevar su equipo o pagar cuatro mil pesos por mantenerlo —además de encargarse de hacer su propio respaldo—, ya que la secretaría está en proceso de aplicar la Ley de Austeridad Republicana.

A partir del 1º de julio se eliminarían 75% de las computadoras asignadas al personal. Es decir, cerca de dos mil trabajadores se quedarían sin compu para desempeñar sus actividades.

La orden no se llevó a cabo y ante la incertidumbre que ha generado el caso, la reportera decidió consultar de manera directa con el presidente.

¿Qué dijo AMLO?

“Se está llevando a cabo un plan de austeridad republicana que es un asunto de principio, no administrativo. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, declaró Andrés Manuel López Obrador para después decir que la orden emitida en la Secretaría de Economía no se aplicaría.

Además, AMLO responsabilizó a la gente que está en los mandos intermedios. ¿Y eso? Según el mandatario, ellos y ellas son los culpables de crear ruido entre los trabajadores.

“A lo mejor la que emitió el documento lo hace para que se desacredite al gobierno. Todavía hay mucha gente en el gobierno, sobre todo en los mandos intermedios que vienen del periodo neoliberal, que entraron por ahí, por los trabajos que hicieron en las elecciones a favor de los candidatos”.

Peeeeeero, AMLO refrendó su política de austeridad para recaudar recursos en pro de los médicos, el sistema de salud, la educación de los niños pobres y las pensiones a adultos mayores.

Otra de las cosas que Obrador señaló fue la corrupción dentro del gobierno. Según el presidente, hay un montón de contratos que se están rescindiendo porque representaban una fuga de dinero.

“Que se compartan los instrumentos de trabajo”

Ante la insistencia de la reportera por saber qué propone el presidente para arreglar el problemón que se viene en el gobierno por la austeridad —por ejemplo, en la Secretaría de Economía donde los trabajadores podrían quedarse sin computadoras—, AMLO remató con un “que se compartan los instrumentos de trabajo”.

En la lógica del presidente un servidor público no puede pensar en sí mismo. Es más comparó lo que sucede con la 4T y los grandes procesos en el país:

“¿Qué estaban esperando que tuvieran sus computadoras para transformar?”. La solución ante la falta de equipo sería que todo mundo compartiera sus instrumentos de trabajo y que no haya corrupción a “diestra y siniestra”.

Pa’ terminar este rollo, AMLO señaló que en la Ley de Austeridad se estipuló no comprar equipos de cómputo y señaló a la Secretaría de Economía por ser una dependencia que estaba acostumbrada al derroche mediante el programa proMéxico.