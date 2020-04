Con todo y aislamiento social, el domingo inicia el horario de verano 2020

Si de plano ya estás que no puedes con el confinamiento debido a la pandemia por el COVID-19, te tenemos una tarea. Este domingo 5 de abril, inicia el horario de verano 2020. Así que si no vives en Sonora o Quintana Roo, los únicos estados que no participan en el programa durante este año, bien puedes aprovechar la noche del sábado, para adelantar una hora a todos los relojes que encuentres en casa, aunque claro, recuerda que los dispositivos electrónicos, cambian de hora automáticamente.

Aunque el programa pretende aprovechar la luz solar para ahorrar energía eléctrica, este año, será difícil llegar a la meta. Con la declaratoria de emergencia sanitaria que mantiene a todo el país en sus casas, es evidente que el gasto de energía en televisores, focos y dispositivos electrónicos tendrá mayor demanda, pero como siempre, nos mantenemos positivos y esperamos que la pandemia cese pronto.

Aun así, la Secretaría de Energía no pierde la esperanza y a través de diferentes redes sociales, anunció que el horario de verano 2020, se mantendrá pese a todo.

De tal manera que durante las primeras dos horas del domingo cinco de abril del 2020, el reloj se adelantará una hora, por eso es recomendable manipular los relojes el día anterior, antes de ir a dormir. El horario de verano llegará a su final el próximo 25 de octubre, cuando demos la bienvenida al horario de invierno.

Aunque llevamos tiempo diciéndote que este podría ser el último año que México opera con dos horarios anuales, este sí podría ser la despedida. Desde que el presidente de México, López Obrador era Jefe Capitalino, dejó entrever en más de una ocasión que estaba en contra del cambio horario, no obstante, durante su primer año como mandatario permaneció hermético.

No fue hasta los primeros días de marzo, cuando manifestó que mandó realizar un estudio de vialidad y dependiendo de los resultados se analizará la posibilidad de dejar de implementar el Horario de Verano. Pero ya saben, uno pone, dios dispone, llega el coronavirus y todo lo descompone. Probablemente, el estudio tendrá que esperar seis meses más.

Cabe mencionar que además de Sonora y Quintana Roo, como siempre, los 33 municipios que conforman la franja fronteriza, quedan exentos del decreto legislativo que entró en vigor desde el 2020, pues estos se apegan al horario estadounidense.