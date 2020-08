Hasta el momento en México ya se tienen 485 mil 836 casos acumulados de COVID-19

En conferencia de prensa, la Secretaría de Salud informó desde Palacio Nacional que hasta este lunes 10 de agosto en México ya se tienen un total de 485 mil 836 casos acumulados de COVID-19, así como 53 mil 3 defunciones. Además hay un total de 79 mil 213 casos sospechosos, es decir que son pacientes que se hicieron un examen de laboratorio pero al momento no tienen un resultado que confirme o descarte el caso.

Si comparamos los datos con los presentados ayer, tenemos que en 24 horas se confirmaron 5 mil 558 casos de COVID-19 así como 705 muertes.

En este mismo sentido, se estima que en México ya tenemos un total de 521 mil 342 casos de coronavirus de los cuales solo el 8% estarían activos, es decir que hay un total de 39 mil 674 pacientes que aún se recuperan de la enfermedad.

Afortunadamente ya hay 327 mil 993 pacientes recuperados hasta el momento.

Tendencia a la baja

Durante las últimas semanas, desde aproximadamente la 27, en México se registra una tendencia a la baja en las curvas epidémicas tanto en casos como en defunciones.

En lo que va del mes de agosto se han registrado un total de 46 mil 085 casos confirmados y 4 mil 826 muertes por coronavirus, una cifra alarmante pero menor que los casos registrados en julio.

Así es, el mes pasado y durante el mismo lapso de tiempo, en nuestro país se contabilizaron 50 mil 513 casos acumulados y 5 mil 016 fallecimientos por COVID-19. Comparando estas cifras con los números de agosto, podemos decir que se han presentado 4 mil 428 casos y 190 muertes menos por COVID-19.

Pero esto no significa que ya podemos cantar victoria. Hay ciertos estados que aún no alcanzan sus picos máximos de contagios y que por el momento no parece haber una estabilización clara. Aunque otros, por ejemplo la Ciudad de México, cada vez registran menos casos, no podemos aflojar las medidas de higiene y sanitización para evitar un rebrote y tener que poner alto o reversa a la reapertura de actividades.