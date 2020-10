Aumentó el número de personas que dieron positivo a COVID-19 en México

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud mexicana, hasta este momento en México ya tenemos un total de 854 mil 926 casos confirmados y acumulados de COVID-19, así como un total de 86 mil 338 lamentables defunciones confirmadas.

Del total de 2 millones 187 mil 985 de personas que hasta el momento se han estudiado o notificado ante el coronavirus, el porcentaje de positividad esta semana es del 40%, lo que significa que aumentó con respecto a la semana pasada.

Si hablamos de estimaciones, en México ya tendríamos un total de 989 mil 265 personas con COVID-19 desde que inició la pandemia (a finales de febrero). De este total solo el 4% estarían activos, es decir aproximadamente 40 mil 830 pacientes que actualmente están infectados de COVID-19.

El total de personas recuperadas es de 623 mil 494, la mayoría de las cuales lo hicieron de manera ambulatoria sin necesidad de una hospitalización.

¿Cuántas muertes hay considerando las sospechosas?

Si tomamos en cuenta las defunciones que ya fueron confirmadas por COVID-19, gracias a un resultado de laboratorio, y se suman las sospechosas, tenemos que en México ya hay 101 mil 096 defunciones totales.

De ese total, 399 son muertes sospechosas con posibilidad de resultado, es decir en espera de un resultado de laboratorio, mientras que 10 mil 344 son sospechosas pero sin muestra. Finalmente tenemos 4 mil 015 que no tienen probabilidad de resultado.

Recordemos que a principios de octubre, la Secretaría de Salud anunció una nueva forma de confirma casos tanto de contagio como de defunciones ante el COVID-19.

A partir del 12 de julio, en México se integró al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) la posibilidad de asociar y dictaminar los casos y muertes por COVID-19 sin tener una prueba de laboratorio. Con ello se actualizó el estudio epidemiológico de caso sospechosos, la plataforma SISVER y el lineamiento estandarizado hasta el momento.

En el caso de los fallecimientos aplica la confirmación por dictaminación clínica epidemiológica. Se trata de una persona que perdió la vida y que cumple con la definición operacional de caso sospechoso, con resultado de muestra rechazada, no amplificada, no adecuada, no recibida o sin toma de muestra y cumpla con dos o más criterios clínico-epidemiológicos señalados en este lineamiento.