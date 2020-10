¿Cómo se confirma un caso o una muerte por COVID-19 en México?

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta este martes 6 de octubre en México ya tenemos un total de 794 mil 608 casos confirmados acumulados de COVID-19, así como 82 mil 348 lamentables defunciones confirmadas. El porcentaje de positividad hasta la semana epidemiológica 39 es del 38%, es decir cuántos casos resultaron positivos del total de pruebas que se hacen.

En los últimos días se agregaron algunos números desglosados de los casos sospechosos además de los que usualmente se presentaban: los sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado y los sospechosos con posibilidad de resultado.

Los sospechosos sin muestra (168 mil 542) son aquellos casos que tienen síntomas de COVID-19 y que estuvieron en contacto con un caso confirmado, por lo que no es necesario hacerles una prueba de laboratorio y se clasifican como sospechosos. Por otro lado los sospechosos sin posibilidad de resultado (91 mil 992) son aquellas muestras que por X o Y razón no son viables para arrojar un resultado y los sospechosos con posibilidad de resultado (32 mil 797) son los casos en los que se tomó una muestra de laboratorio y están en espera de los resultados.

¿Cómo se confirman los casos de COVID-19 en México?

A partir del 12 de julio, en México se integró al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER) la posibilidad de asociar y dictaminar los casos y muertes por COVID-19 sin tener una prueba de laboratorio. Con ello se actualizó el estudio epidemiológico de caso sospechosos, la plataforma SISVER y el lineamiento estandarizado hasta el momento.

¿Cómo, cómo? A partir de ahora hay posibilidad de que los estados y los hospitales reporten casos confirmados no solo por una prueba de laboratorio, sino también por asociación o dictaminación clínica epidemiológica.

Si hablamos de un caso por asociación, se trata de toda persona que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral (síntomas y demás), sin muestra de laboratorio y que haya tenido contacto en los 14 días previos al inicio de síntomas con un caso/defunción confirmada. Se toma como un caso confirmado.

Por otro lado, la confirmación por dictaminación clínica epidemiológica aplica para una persona fallecida que cumpla con la definición operacional de caso sospechoso, con resultado de muestra rechazada, no amplificada, no adecuada, no recibida o sin toma de muestra y cumpla con dos o más criterios clínico-epidemiológicos señalados en este lineamiento.

De acuerdo con el lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral, un caso sospechoso es una persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos y síntomas: tos, disnea (dificultad para respirar y dato de alarma) fiebre o cefalea (dolor de cabeza).

Estos números se incluyen ya desde la semana epidemiológica 1 a la 41 (la actual) de este 2020.

En el siguiente cuadro se muestran todos los casos confirmados por asociación, por dictaminación y por laboratorio, que son la gran mayoría, para obtener el resultado total de casos confirmados en México.

De igual forma se presentan las lamentables defunciones confirmadas por asociación, dictaminación y gracias a una muestra de laboratorio (la mayoría).