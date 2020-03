Porque la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 afecta a todos, las Afores deben entregar en un solo pago los retiros por desempleo que realicen los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), dio a conocer la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR), a través de un comunicado.

¿Cuál es el objetivo? La principal finalidad por la que se realizará esto es para que los trabajadores sólo acudan una vez a recoger sus recursos a las sucursales, módulos o unidades especializadas, en lugar de varias veces y así prevenir el contagio de COVID-19.

De acuerdo con El Heraldo, en el primer bimestre del año los retiros parciales por desempleo en las Afores llegaron a una cifra record de dos mil 516 millones de pesos, casi 50% más que en igual periodo de 2019.

No hay de que preocuparse, la ley permite realizar este tipo de operaciones cuando no se tiene trabajo, siempre y cuando el extrabajador tenga 46 días naturales desempleado, al menos estar registrado tres años en una Afore, contar con más de dos años cotizados ante el IMSS y no haber hecho este retiro en cinco años.

¡Ojo! La persona que quiera realizarlo debe tomar en cuenta que disminuirá su ahorro y sus semanas cotizadas, lo que pondría en riesgo su pensión para el futuro.

CONSAR anuncia atención a la distancia por coronavirus

Otra de las acciones importantes de la CONSAR para evitar el contagio, y que se encontrarán vigentes hasta el 19 de abril, es la prestación de servicios por medio de los siguientes medios:

1- Teléfono gratuito de SARTEL 55 1328 5000

2- Aplicación AforeMóvil

3- Portal de servicios www.e-sar.com.mx

4- Portales de atención de las Afores

5- Página de Internet de la CONSAR.

La CONSAR también informó que se atenderá en sucursales de las Afores a trabajadores que cuenten solamente con cita previa y para la realización de trámites importantes.

Estas citas igualmente podrán reprogramarse para que no se encuentren tantas personas en las sucursales y evitar el contagio por COVID-19.

#BoletínDePrensa La CONSAR toma medidas temporales y extraordinarias para garantizar la ejecución de actividades esenciales en materia financiera, de operaciones y de atención a trabajadores: pic.twitter.com/yrip2Uw34j — CONSAR (@CONSAR_mx) March 27, 2020

*Con información de El Heraldo