¿Tienes ansiedad? ¿Ya te aburriste? ¿Ya no sabes si contar el arroz o los frijoles? Para ayudarte a enfrentar el aislamiento social derivado de la contingencia sanitaria por el coronavirus COVID-19, acá te dejamos algunos consejos de Scott Kelly, un astronauta retirado de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) que pasó casi un año en la Estación Espacial Internacional.

“Estar atrapado en casa puede ser un desafío. Cuando viví en la Estación Espacial Internacional durante casi un año, no fue fácil. Cuando iba a dormir, estaba en el trabajo. Cuando desperté, todavía estaba en el trabajo”, escribe para The New York Time s.

En la Estación Espacial todo el tiempo estaba programado, desde despertar hasta dormir. No importa cuánto dure cada actividad, mantener un plan te ayudará a ti y a tu familia a adaptarse a un entorno laboral y familiar diferente.

Cuando vives y trabajas en el mismo lugar por muchos días, el trabajo puede acaparar todo tu tiempo si lo permites. Tómate el tiempo para actividades divertidas y no olvides incluir en tu agenda una hora para acostarte a dormir constante.

Encuentra alguna actividad que mantenga tu mente alejada del entorno por un momento. Lee un libro, practica un instrumento, prueba con una manualidad o intenta con algo de arte.

Si todos los días cuentas todos los eventos y resultan repetitivos, intenta describir lo que estás experimentando o sobre tus recuerdos. Te ayudará a poner tus experiencias en perspectiva y te permitirá mirar más adelante sobre lo que significa este momento en tu vida.

Incluso con todas las responsabilidades y trabajo que tengas, nunca pierdas la oportunidad de videollamar a tus familiares y amigos. El aislamiento es perjudicial para la salud mental pero también para la salud física, especialmente para el sistema inmunológico.

Vivir en el espacio le enseñó a Kelly sobre la importancia de confiar en los consejos de las personas que saben más en otras áreas, como ciencia y medicina. Las redes sociales y otras fuentes de dudosa procedencia pueden ser transmisores de información errónea por lo que hay que buscar fuentes confiables como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La propagación del coronavirus nos muestra que lo que compartimos es mucho más poderoso que lo que nos mantiene separados, para bien o para mal. Todas las personas están inevitablemente interconectadas, y cuanto más nos unamos para resolver nuestros problemas, mejor estaremos todos.

Nos sentimos indefensos al estar atrapados en nuestros hogares pero siempre hay cosas que podemos hacer: donar tu tiempo a organizaciones benéficas en línea, hacer (con mucho cuidado y precaución) los mandados y despensa a vecinos ancianos o personas enfermas, leer a los niños en videoconferencia, etc.

