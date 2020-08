¿Dónde quedó tu chamaco? Así puedes consultar la asignación de alumnos en Edomex

La Secretaría de Educación del Estado de México dio a conocer que los resultados de la asignación de alumnos por el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), se publicarán en el portal del Gobierno este 3 de agosto.

Sí, esto podrá consultarse desde cualquier equipo de computo o dispositivo electrónico. Sin embargo, las autoridades recomiendan hacerlo por medio de computadoras para guardar e imprimir todos los documentos necesarios.

¿Qué es el SAID y cómo puede consultarse?

El Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución es un programa que permite que la demanda escolar en el Estado de México se desarrollé de manera ordenada en los sistemas de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

Los padres podrán realizar el registro de sus hijos sólo de acuerdo al lugar que les fue asignado por medio del SAID. Si necesitan saber a qué escuela se les envió, sólo deben entrar en la siguiente página: preinscripcionesmige.edomex.gob.mx/preinscripciones/resultados-alumno-asignado.

¡Ojo! Antes de continuar con el trámite, también se les solicita a los padres contar con la siguiente información: folio de registro de preinscripción del alumno, Clave Única de Registro de Población (CURP) y Clave Única de Preinscripción.

¿Qué debe hacerse después?

Al entrar a la página, los tutores deberán ingresar todos estos datos y dar click en buscar, con lo que enseguida saldrá una página donde se indica el nombre del alumno o alumna, además de otros datos que deben verificarse y así seguir con el trámite.

Cuando se compruebe que todos los datos son correctos, los padres deben dar click en la pestaña “PDF” para descargar el documento que también debe revisarse y luego imprimirse para comenzar el registro de los alumnos.

¿Cuándo comenzará el Programa de Atención para alumnos con problemas de preregistro?

Por otra parte, las autoridades informan que el Programa de Atención a la Educación Básica (PAEB), comenzará a funcionar de manera virtual y en función de la disponibilidad de espacios. Además, en cuanto la SEP también establezca fechas y condiciones de actividades previas antes del comienzo del nuevo ciclo escolar.

Este programa será especialmente para quienes no pudieron realizar la preinscripción de sus hijas e hijos en el SAID, para estudiantes que su asignación de lugar no atiende sus condiciones actuales, y para quienes necesiten un cambio de escuela o turno en grados intermedios.

Igualmente los subsistemas educativos estatal y federalizado (SEIEM), por medio de los correos [email protected] y [email protected], atenderán estos casos: alumnos que no cuenten con boletas o certificados y quieran ingresar a cualquier grado de educación básica, estudiantes que vengan de otros países, o estudiantes que estén en alguna otra circunstancia.

Finalmente, las autoridades informan que las inscripciones y reinscripciones se llevaran a cabo en fechas y condiciones que establezca la Secretaría de Educación Pública (SEP).