Brote en la Casa Blanca: Hay al menos 17 casos de COVID-19 vinculados a Trump

La noche del 1º de octubre cuando ya todos estábamos dormiditos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó por medio de su cuenta de Twitter que él y su esposa, Melania Trump, resultaron positivos a COVID-19, por lo que se pondrían de inmediato en cuarentena.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

Un día después fue trasladado al hospital militar Walter Reed National Military Medical Center en Maryland para monitorear su recuperación. El asunto es que su contagio y el de su esposa solo fueron la punta del iceberg de un brote que se registró en la Casa Blanca.

Las dudas sobre a salud de Trump surgieron después de Hope Hicks, su asesora más cercana, viajara con él a bordo del Aire Force One en varias ocasiones durante la semana pasada. Incluso lo lo acompañó a Minnesota el miércoles por la noche, donde el republicano realizó un mitin de campaña.

Fue el mismo Trump quien anunció que Hicks resultó positiva.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020