Se suspenden medidas por contaminación, el “Hoy no circula” regresa a la normalidad

Para que no digan y no se angustien, al menos en una cosa se regresa a la “normalidad”: luego de que el miércoles las autoridades ambientales establecieron medidas para combatir la mala calidad del aire en el Valle de México, ayer se confirmó que se cancela todo y el “Hoy no circula” vuelve a como lo conocemos.

Por medio de un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalopolis (CAMe) informó que serán suspendidas las medidas tomadas por los altos niveles de contaminación en la zona metropolitana del valle de México. Esto quiere decir que hoy, 13 de noviembre, el programa “Hoy no Circula” sólo dejan de circular autos con engomado azul , terminación de placas 9 -0 y holograma 1 y 2.

Si lo anterior les cae de novedad, puede ser que sea porque se fueron a dormir temprano, ya que la decisión de regresar el “Hoy no Circula” a su programación habitual se dio a conocer a las 20:00 horas de ayer, luego de conocerse que las últimas mediciones de contaminantes arrojaron un valor máximo de 56 ppb de concentración horaria normada de ozono, en la estación Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón.

¿Lo anterior qué quiere decir? Ni idea, pero lo que sí podemos decirles es que las autoridades también contemplan que el sistema de presión que provocó la concentración de contaminantes perderá intensidad y ello hará que el viento corra sabroso, lo cual favorecerá la dispersión de contaminantes.

Autoridades piden respetar “Hoy no Circula ” y disminuir uso de automóvil

Pues bueno, pese a que la contaminación bajó –según– y el “Hoy no Circula” vuelve a su programación habitual, las autoridades sugieren no alocarse y ocupar el automóvil hasta para ir por las tortillas. Mejor, evitar el uso de auto, lo cual se reflejará en la reducción de contaminantes… digo, para evitar que la próxima semana se vuelvan a implementar medidas preventivas.

Recordemos que el pasado miércoles la CAMe informó que, debido a la alta concentración de ozono al sur de la capital, no circularían los autos con holograma de verificación 1 y 2 con terminación de placa par, todos los de engomado verde terminación de placa 1 y 2, así como los que no cuentan con holograma de verificación o llevan matrículas formadas por letras.