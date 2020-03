Para muchos mexicanos, esta semana comenzó una nueva etapa para luchar contra la propagación del coronavirus o Covid-19 en nuestro país. Entre las medidas, quizá dos de las más importantes, está la suspensión de clases para los estudiantes (desde niñ@s hasta adultos jóvenes) y el home office por parte de las empresas.

Considerando este panorama, y las órdenes de las autoridades gubernamentales, muchos padres deberán trabajar desde casa a la par que deben cuidar a sus hijos. Sin duda es algo complicado y a lo que no nos hemos enfrentado, al menos no en un ambiente de incertidumbre en el que no sabemos cuánto tiempo se prolongará y cuánto tiempo tengamos que mantener el aislamiento social.

De este modo, en #SopitasXAireLibre contactamos a Monique Zepeda, pedagoga, escritora y conferencista, autora de más de 20 libros para niñ@s y maestros. El objetivo de la llamada era para establecer, desde el punto de vista de un experto, algunas actividades y consejos que podemos tomar para tener una “sana” convivencia en casa mientras se trabaja y se cuida a los hijos.

Uno de los primeros consejos, sino es que el más determinante, es establecer una rutina que puedan identificar y seguir, esta de acuerdo a la edad. Esto sirve para establecer un ambiente similar al de la escuela donde deben seguir algunas actividades previamente cuadradas por los profesores, pero en este caso por los padres. Estos, como segundo consejo, deben procurar tomar en consideración los gustos de sus hijos para que la actividad se desarrolle mejor.

Uno de los puntos más importantes mencionados por Monique, es “no asustarse del aburrimiento porque de aquí surge la creativdad“; es decir, se trata de un proceso de creatividad en el que en el ocio derivan distintos puntos de creación por parte de los niñ@s. De este modo, es necesario tener herramientas con las cuales puedan trabajar y jugar.

Otro punto mencionado por la experta durante su intervención en #SopitasXAireLibre, fue hablarle con la verdad a los hijos e hijas de qué es lo que está pasando. Son épocas difíciles, pero los niños deben saber y asimilar la realidad.

Otra de las dudas que surgieron en el programa, fue aún más compleja en relación al tema. Los niños, desde una perspectiva constitucional, son un grupo vulnerable, y aquellos que se encuentran en situación de calle o desprotegidos, enfrentarán un panorama aún más difícil del que ya es. ¿Cómo podemos actuar frente a esta situación específica?, ¿qué “pequeñas acciones” debemos emprender a favor de los y las niñas en situación de calle?

Por acá les dejamos la entrevista completa con Monique Zepeda en #SopitasXAireLibre:

Foto de portada: Imagen de Monique Zepedea – http://www.moniquezepeda.com/es_ES/biografia/