Más de 6 mil nuevos contagios: México ya suma 924 mil 962 casos de COVID-19

Las autoridades sanitarias del país llevaban mucho tiempo dándose cita diariamente para informar sobre el avance del coronavirus en México. Pero como el presidente Andrés Manuel López Obrador decretó tres días de luto nacional del 31 de octubre al 2 de noviembre, precisamente para conmemorar a los fallecidos por COVID-19, Gatell y su equipo se tomaron un descanso.

Secretaría de Salud presentó el informe técnico

Este sábado no se llevó a cabo la tradicional conferencia de prensa, pero la Secretaría de Salud sí actualizó las cifras de la pandemia en territorio nacional y no, no son nada alentadoras. México confirmó 6 mil 151 nuevos casos de coronavirus y 464 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas.

Lo anterior según los números presentados esta noche en el comunicado técnico diario emitido por la Secretaría de Salud. En éste se reporta que México ya acumuló 924 mil 962 casos confirmados de coronavirus desde que se registrara el primer contagio en febrero de este año.

También se detalla que las muertes por COVID-19 (o por complicaciones ligadas a un diagnóstico positivo del nuevo virus SAR-CoV-2) alcanzaron la cifra de 91 mil 753. Como dijimos antes, esto implica que las autoridades sanitarias del país confirmaron 464 nuevas defunciones por coronavirus entre ayer y hoy.

En México hay más de 31 mil personas con COVID-19

El informe técnico presentado por la Secretaría de Salud también reveló que los casos activos de COVID-19 en México ascienden a 31 mil 477. Es decir, este número de personas fue diagnosticado con coronavirus en los últimos 14 días (del 18 al 31 de octubre) y representan el denominado “tamaño real” de la epidemia en el territorio nacional.

La entidad que presenta un mayor número de casos activos de COVID-19 es la Ciudad de México. Salud reporta que, al día de hoy, la capital registra 5 mil 784 pacientes con coronavirus. En segundo lugar se encuentra Nuevo León con 2 mil 757, y Guanajuato ocupa la tercera posición con 2 mil 260. Campeche y Chiapas son los estados con menos caso activos, con 65 y 45, respectivamente.