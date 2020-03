Coronavirus en México suma 993 casos confirmados y 20 muertes

La Secretaría de Salud dio a conocer las cifras de coronavirus en México en una nueva edición de su conferencia diaria sobre el tema. Hasta ese domingo 29 de marzo, el número de casos confirmados asciende a los 993, lo que representa un aumento de 145 casos en las últimas 24 horas. También se informó que hasta este día se registran 2564 casos sospechosos.

En cuanto a los fallecimientos, son hasta el momento 20 las personas que han perdido la vida por culpa del COVID-19. De acuerdo con las cifras presentadas durante la conferencia, también se contabilizan 4955 negativos, lo que representa que en total se ha dado seguimiento a 8512 casos entre confirmados, negativos y sospechosos.

Ricardo Cortés Alcalá, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, informó que de los 993 casos confirmados de coronavirus en México, 58% correponden a hombres y el 42% a mujeres. La media de edad que se reporta hasta hoy es de 41 años, sin embargo, Cortés Alcalá recalcó que la edad debe dejar de verse como factor que beneficia a la población de ciertas edades. Subrayó que todos somos vulnerables frente al virus.

Este domingo 29 de marzo se reporta que del total de casos confirmados de COVID-19 en el país, solo el 14% se encuentra hospitalizado y un 86% se reporta como ambulatorio. De los casos hospitalizados, el 65% se encuentran estables y un 30% se reporta grave.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de hacer uso de la Fuerza Pública para que la gente respete la cuarentena y no salga de casa con el fin de contener una propagación acelerada del coronavirus (tal como está sucediendo en otros países) el titular de la Dirección General de Promoción de la Salud indicó que se mantendrá el respeto a los derechos humanos de todos, la confianza en que los ciudadanos respetarán las medidas de quedarse en casa y la sana distancia, y que solo el presidente Andrés Manuel López Obrador puede tomar una decisión de esa magnitud.

En términos generales, el mensaje principal de la conferencia de este 29 de marzo fue que pese a que los adultos mayores son la población más vulnerable, y las personas con obesidad, hipertensión, diabetes y otros problemas de salud presentan mayor riesgo, la recomendación es quedarse todos en casa. Esto permitirá que quienes ya contrajeron el virus pero aún no lo saben no contagien a más personas mientras se da el periodo de incubación del virus.

AMLO no es un caso sospechoso

Luego de que el gobernador Omar Fayad confirmara que dio positivo a coronavirus, mucho se habló de que éste estuvo en contacto con el presidente durante la conferencia de prensa del pasado 18 de marzo, por lo que se cuestionó si el mandatario es un caso sospechoso de coronavirus y debería aislarse en lugar de seguir en gira y tomándose fotos con la gente.

La respuesta fue que el presidente no cumple con los requisitos para ser considerado como caso sospechoso pues no está confirmado que el gobernador portaba el virus cuando estuvo con él, y aunque si fuera, si se mantuvo la distancia adecuada con él no debería existir riesgo.