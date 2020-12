Aunque las diferentes vacunas representan el tan esperado inicio del final de esta pesadilla llamada coronavirus, al grado de que algunas personas rompen en lágrimas con la llegada de éstas a su país, es importante estar atentos a las diferentes situaciones que se presentan tras su aplicación… Un médico acaba de presentar una reacción alérgica “grave” luego de se le aplicara la vacuna de Moderna contra COVID-19 en Estados Unidos.

Recordemos que Estados Unidos ya aprobó el uso de emergencia de dos diferentes vacunas contra el coronavirus: la de Pfizer (de la cual México recibió este sábado el segundo lote con 42 mil 900 vacunas), y la de Moderna, por lo que ya inició el proceso de vacunación masiva con ambas en su territorio.

Lamentablemente no todas las noticias son buenas pues como dijimos al principio, un médico presentó una reacción alérgica considerada como grave tras recibir la vacuna de Moderna, y sí, naturalmente se han encendido las alarmas en la Unión Americana (y por qué no decirlo, en todo el mundo).

La primera reacción alérgica a la vacuna de Moderna

De acuerdo con información publicada en The New York Times, el oncólogo geriátrico Hossein Sadrzadeh (quien trabaja en el Boston Medical Center) sufrió diferentes síntomas tras recibir la vacuna contra COVID-19 de Moderna el pasado jueves.

El médico declaró que se sintió mareado y se le aceleró el corazón antes de tener que ser ingresado a la sala de urgencias, donde se le dio tratamiento y afortunadamente se le dio de alta horas más tarde cuando se estado de salud ya era estable.

David Kibbe, portavoz del Boston Medical Center, confirmó que el Dr. Sadrzadeh había recibido la vacuna de Moderna y momentos después él mismo afirmó que estaba presentando una reacción alérgica a las misma ya que conoce muy bien los síntomas de éstas, pues es alérgico a los mariscos. Al medico se le permitió entonces usar su propio inyector de epinefrina antes de ser ingresado a emergencias.



Por otro lado, el portavoz de Moderna, Ray Jordan, declaró que la compañía no podía hacer comentarios públicamente sobre un caso en particular. Únicamente aseguró que se investigaría el caso para responder a las preguntas que surgan en el grupo de especialistas encargado de vigilar la aplicación de vacunas contra el coronavirus en Estados Unidos (en pocas palabras, las explicaciones serán para los funcionarios del país y no para la población).



Ya se han reportado otros casos con la de Pfizer

El caso del Dr. Sadrzadeh se convirtió en la primera reacción alérgica severa de una persona tras recibir la vacuna de Moderna contra el coronavirus, pero cabe mencionar que ya se han presentado otros seis casos en Estados Unidos en personas que recibieron la vacuna de Pfizer.

Las autoridades de aquel país han dicho que, por ahora, no hay certeza de que algún compuesto de las vacunas sea la causa. Así que no nos queda más que cruzar los dedos para que este tipo de situaciones dejen de presentarse porque ya no queremos más sustos así, ¡¡por favor!!