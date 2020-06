México confirma 602 muertes más por coronavirus y supera los 212 mil contagios

Ya estamos en el día 27 de la nueva normalidad en México pero el coronavirus no nos da tregua alguna. Las cifras de la pandemia siguen a la alza y hasta este sábado ya se registran 212 mil 802 casos confirmados y tristemente se ha confirmado la muerte de 26 mil 381 personas a causa de COVID-19.

Las cifras anteriores de la Secretaría de Salud reflejan un incremento de 4 mil 410 nuevos contagios de coronavirus en México, además de que se confirmó el fallecimiento de 602 personas por COVID-19 en las últimas 24 horas.

Debemos recordar que el semáforo epidemiológico relativo al coronavirus de la próxima semana, se actualizó ayer pero entra en vigor a partir de este lunes 29 de junio. Son 14 los estados que permanecerán en color rojo de este semáforo, por lo que nuevas medidas y reapertura de comercios del color naranja aún no se llevarán a cabo en dichas entidades.

La Ciudad de México, epicentro de la epidemia, pasa a color naranja

Lo más destacado de esta nueva actualización del semáforo epidemioógico, es que la Ciudad de México es una de las entidades que pasará a color naranja, a pesar de que se mantiene como el epicentro de la epidemia de coronavirus en México.

Lo anterior, recordemos, se debe a que el color del semáforo no deriva del número de contagios de coronavirus, sino de la la aceleración o disminución de casos tomando en cuenta el porcentaje de ocupación hospitalaria y el número de habitantes de cierta entidad.

Existe riesgo de un repunte de la epidemia

Hugo lópez-Gatell recordó, más de una vez durante la conferencia de esta noche, que una vez que se comiencen a retomar actividades en estados con color naranja, como la CDMX, existe el riesgo de un repunte de la epidemia de coronavirus en todo el país.

Pidió, una vez más, que tengamos presente que no podemos mantener el repliegue en casa durante mucho tiempo o la economía podría resentirlo aún peor. Pero retomar actividades no representa que la epidemia ya terminó, es decir, el coronavirus no se ha ido y no se irá en un buen tiempo.