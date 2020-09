Una de las mejores noticias que septiembre nos pudo dar, es que en México ya tenemos un estado en color verde del semáforo epidemiológico y eso trajo a la mesa la posibilidad de retomar clases presenciales. Pero no debemos confundirnos, eso no significa que el riesgo por el COVID-19 desapareció, mucho menos en el resto del país.

La Secretaría de Salud actualizó una vez más las cifras del coronavirus como parte de su informe diario para dar a conocer el avance de la epidemia en México. De acuerdo con su actualización de datos, nuestro país ya tiene un total de 730 mil 317 casos acumulados de COVID-19 desde que se registrara el primer contagio a finales de febrero.

El número de muertes, lamentablemente, también fue actualizado una noche más. Las autoridades sanitarias reportaron que un total de 76 mil 430 personas han muerto en México con diagnóstico positivo de COVID-19 a lo largo de estos ya siete meses de epidemia en el país.

Las cifras dadas a conocer por las autoridades sanitarias que hacen frente al coronavirus en México, revelan que en el territorio nacional se confirmaron 3 mil 886 nuevos contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas, además de que se registraron 187 defunciones más.

Todas las noticias que necesitas saber están en nuestro Newsletter Email address: ¡Suscríbete aquí! Leave this field empty if you're human:

Nuevo repunte semanal en contagios y muertes por COVID-19

Al realizar el conteo semanal este domingo, podemos determinar que, pese a que la epidemia lleva todo septiembre mostrando una tendencia a la baja, esta semana se presentó un ligero repunte en contagios y muertes por coronavirus con respecto a la anterior.

Del 14 al 20 de septiembre, en México se confirmaron un total de 29 mil 282 contagios de coronavirus, cifra semanal que de hecho se convirtió en la más baja de los últimos dos meses. Esta semana, del 21 al 27 de septiembre, la cifra llegó a 32 mil 654 casos acumulados, es decir, hablamos de un incremento semanal de 3 mil 372 casos.

La cifra de muertes también presentó un importante repunte si comparamos los números de las últimas dos semanas. Del 14 al 20 de septiembre, nuestro país registró 2 mil 672 defunciones por COVID-19, mientras que del 21 al 27 se confirmaron 2 mil 937. La diferencia en el número de muertes implica un incremento de 265 fallecimientos más para esta última semana.

Los casos sospechosos que se mantendrán así

Los doctores Hugo López Gatell y José Luis Alomía, explicaron esta noche una nueva estadística que se integrará a los indicadores presentados diariamente para conocer el “tamaño” de la epidemia en México. Se trata de los casos sospechosos que, por no tener una muestra o por tenerla sin posibilidad de resultado, no podemos saber si fueron o no casos positivos de COVID-19.

Lo anterior deriva de que muchas personas presentaron síntomas posiblemente relacionados al coronavirus en México, pero al ser casos leves o ambulatorios, no se les tomó una muestra. Por otro lado, a otro grupo de personas sí se les tomó una muestra, pero ya no tienen posibilidad de conocer su resultado por diversas causas.