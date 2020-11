Cifra de enfermeras y enfermeros muertos por COVID-19 ya igualó la de la Primera Guerra Mundial

El 2020 va a ser recordado por muchas cosas malas, pero no cabe duda de que el coronavirus se lleva el trono entre todas ellas. El alcance de la pandemia es cada vez mayor y sus cifras se vuelven más y más históricas, pues incluso el número de enfermeras y enfermeros que han muerto por COVID-19, ya iguala la cifra de trabajadores de la salud que murieron durante la Primera Guerra Mundial.

Tal como lo acabas de leer. El coronavirus ha sido tan letal para las enfermeras y enfermeros que le han hecho frente, que la cantidad de fallecimientos entre estos trabajadores de la salud por COVID-19 ya está a la par de la registrada en la también llamada Gran Guerra (antes de que se diera la Segunda Guerra Mundial).

Este lamentable dato lo dio a conocer el Consejo Internacional de Enfermeras y Enfermeros (ICN, por sus siglas en inglés). El organismo informó en un comunicado que, según sus datos, al menos mil 500 de estos trabajadores de la salud han muerto por COVID-19.

Pero ojo, aclararon que esa cifra sólo incluye las muertes por coronavirus de enfermeras y enfermeros en los 44 países que tenían datos disponibles para reportar al ICN. La estimación de este organismo, por ello, indica que la cifra real podría superar las 20 mil defunciones.

“El hecho de que hayan muerto tantas enfermeras durante esta pandemia como durante la Primera Guerra Mundial es impactante. Desde mayo de 2020 hemos estado pidiendo la recopilación estandarizada y sistemática de datos sobre las infecciones y muertes de los trabajadores de la salud, y el hecho de que aún no esté sucediendo es un escándalo”, señaló Howard Catton, director General del ICN.

ICN CEO @HowardCatton tells @SkyNews we have now lost as many #nurses during #COVID19 as WW1 – at least 1500. Total number of HCWs lost to virus could be more than 20k. Essential to care for the carers – bottom line no healthcare workers, no healthcare pic.twitter.com/vLHqTg8COF

