Por coronavirus, Nuevo León podría usar fuerza pública para cerrar empresas y comercios

Roberto Russildi, Secretario de Economía y Trabajo del Estado de Nuevo León, hizo un llamado a todas aquellas empresas y comercios que pertenecen al grupo de negocios que realizan actividades no esenciales a no seguir operando, tal como lo señaló el Gobierno Fenderal recientemente a causa del coronavirus. Y para aquellos que no obedezcan la medida, señaló que comenzarán a realizarse inspeccionarse en el estado e incluso se podría hacer uso de la fuerza pública en caso de ser necesario.

“Observamos en la ciudad que muchas empresas, muchos negocios, muchos comercios, siguen abiertos a pesar del manadato federal de cerrar por 30 días. La única forma en la que podemos contener el contagio, es que mandemos a todas las personas a sus casas. Si no lo hacemos así, tendremos graves problemas”, explica el secretario.

A través de un video compartido en sus redes sociales, Roberto Russildi señaló que en Nuevo León, muchas empresas y comercios no relacionados con los sectores de salud, energía u otros servicios básicos, continúan abiertos y operando con normalidad y ya no deberían hacerlo, por lo que hizo la invitación de enviar a los trabajadores a sus casas para que sea posible contener el brote de coronavirus en la entidad.

“He instruido a la Dirección de Inspección en el Trabajo, para que todos los inspectores salgan y empiecen a clausurar a todas las empresas que están operando y que no deberían de hacerlo. Las consecuencias pueden ser graves. En caso de ser necesario, los inspectores se harán acompañar por la fuerza pública.” indicó Russildi.

El secretario de Economía y Trabajo del Estado de Nuevo León, acompañó su video con un mensaje donde menciona que todos los negocios donde se involucren actividades no esenciales deberían estar cerrados desde el pasado 31 de marzo. Indica, además, que el Estado tiene facultades para tomar las medidas señaladas a través del Reglamento General de Inspección de Trabajo, en el artículo 39.

Las empresas no esenciales deben de cerrar según el Acuerdo publicado por la Federal el 31 de marzo. El Estado tiene facultades a través del Reglamento General de Inspección de Trabajo en el artículo 39 ¡Ayúdanos a cuidarte! #EconomíayTrabajo #Covid19 #Quedateentucasa pic.twitter.com/4BV6hYNG1p — Roberto Russildi (@RussildiRoberto) April 4, 2020

