COVID-19: El mundo enfrenta su mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial, dice la ONU

La canciller Angela Merkel ya había declarado que desde la Segunda Guerra Mundial, Alemania no enfrentaba una crisis de la magnitud que hoy vive por el coronavirus. En el mismo tenor, pero a escala internacional, la ONU lanzó una declaración similar.

En estos momentos, el mundo enfrenta su mayor reto desde la Segunda Guerra Mundial, reconoció el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres.

We must respond decisively – with shared responsibility & global solidarity – to stop the spread of #COVID19 and the devastation it is causing everywhere.

Here are the three steps to tackle the crisis and recover better: https://t.co/QzsJt5K9HI pic.twitter.com/pfbbbT0WIF

— António Guterres (@antonioguterres) March 31, 2020