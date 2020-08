Las medidas sanitarias implementadas en prácticamente todo el mundo pueden a llegar a ser un poco molestas, la neta. Pero vamos, son necesarias para evitar que el coronavirus nos siga dando en la ma… torre. En Berlín, sin embargo, parece que algunos ya no están dispuestos a seguir cuidándose porque consideran que eso “atenta contra su libertad”.

Sucede que sí, en la capital de Alemania se vivió una manifestación este sábado que congregó a por lo menos 15 mil personas. ¿El motivo? Abogar por la libertad que las autoridades de aquel país “les están robando” con las restricciones impuestas para evitar que el COVID-19 siga su avance.

“El fin de la pandemía: El día de la libertad”, fue el nombre con el que se denominó a la protesta donde los presentes acudieron obviamente sin respetar las medidas sanitarias contra el coronavirus. No, no hubo sana distancia y muy pocos llevaron cubrebocas precisamente porque consideran que eso atenta contra su derechos.

s

As Germany is experiencing a strong increase of new #COVID19 cases, this is happening right now in Berlin. #b0108

A “Day of Freedom” with conspiracy theorists, anti-vaxxers & right-wing extremists. No one is wearing a mask. pic.twitter.com/VpGess4wbq

— Benjamin Alvarez (@BenjAlvarez1) August 1, 2020