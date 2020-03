Uno a uno los eventos más importantes del país van a anunciando que se cancelan, porponen o suspenden para contribuir a evitar la propagación del coronavirus en México. Hace unas horas tocó el turno a Cumbre Tajín 2020, pues los organizadores y autoridades de Veracruz ya hicieron oficial que todas las actividades del festival se suspenden este domingo, es decir, hasta su tercer día.

.@SECTUR_Veracruz suspende actividades de #CumbreTajín2020. 🟢 Lo mismo aplica para las distintas sedes, Papantla y Poza Rica. 🟢 Se ha determinado esta decisión para proteger la salud de la población.https://t.co/72E9RGEvxW pic.twitter.com/hnCGmGhWd7 — Cumbre Tajín (@CumbreTajin) March 15, 2020

“Con el propósito de proteger a las personas que visitan la entidad, así como a los veracruzanos, la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) ha tomado la decisión de no abrir las puertas del Parque Temático Takilhsukut en el tercer día de actividades de Cumbre Tajín”, se lee en el mensaje compartido por los organizadores a través de redes sociales.



Muy similar a lo que pasó con el Vive Latino y la polémica de no posponer el evento, la Cumbre Tajín 2020 no se salvó de las críticas por mantenerse en pie pese al aumento de casos de coronavirus en México. Finalmente, el evento no vivirá su tercera noche ya que tanto el viernes como el sábado todo se desarrolló con normalidad.

¡Así comienza el segundo día de actividades de #CumbreTajín2020! Tenemos muchas actividades culturales y artísticas para ti, te esperamos. pic.twitter.com/pr5A61XOS0 — Veracruz Turismo (@VeracruzTurismo) March 14, 2020

Los organizadores mencionaron que el propósito de las autoridades veracruzanas es “Preservar tanto la cultura totonaca como la salud de miles de personas” y puntualizaron que se trata únicamente de una medida preventiva, no porque se hayan detectado casos sospechosos en los anteriores días de actividades.

La medida responde también al anuncio que la Secretaría de Salud hizo este sábado sobre las nuevas estrategias que se implementarán en el país frente al propagación del COVID-19, las cuales consisten en la recomendación de evitar toda actividad no esencial en lo social, público y privado, y eso incluye eventos masivos que reúnan a más de 5 mil personas.

Gran inauguración de actividades en #CumbreTajín2020 con la impresionante danza de los Voladores de Papantla, ¡tú también haz tu recorrido por el parque y descubre todo lo que hay a su alrededor! 😉✨ pic.twitter.com/NO1RybJbGd — Veracruz Turismo (@VeracruzTurismo) March 14, 2020

El evento contó en su noche de apertura con la presencia de reconocidas artistas como Regina Orozco, Ximena Sariñana y Lila Downs, quien, por cierto, también canceló esta noche una presentación en Oaxaca por el mismo motivo: coronavirus.