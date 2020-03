Parece que no a muchos les parece bien que vayamos a esperar hasta la otra semana para comenzar con las medidas preventivas que tienen como finalidad evitar la propagación de coronavirus en México. Al menos en Jalisco no se esperarán hasta el 20 de marzo para la suspensión de clases, pues el gobernador Enrique Alfaro anunció que en la entidad entrará en vigor esa medida a partir del martes 17.

En un video compartido a través de sus redes sociales, el gobernador expresó que en Jalisco no están de acuerdo con la manera en que el Gobierno de la República ha enfrentado la situación del coronavirus en el país. Estableció que no tiene caso esperar para tomar acciones decisivas en torno a la pandemia.

“Las clases se tienen que suspender ya, porque si no de nada va a servir. Es absurdo dejar cuatro días más (…) aplazar una decisión que hoy puede tener efectos muy importantes en términos de prevención. Por eso quiero decirles que hemos tomado la decisión de que aquí en Jalisco, las clases se suspenden el martes“, indicó el gobernador acompañado por su gabinete.

Pero ojo, Enrique Alfaro anunció que la medida únicamente aplicará para el nivel básico e invitó a toda la gente de Jalisco a sumarse con acciones responsables frente a esta situación. En otras palabras, dijo que si la gente no hace su parte y limita sus reuniones sociales o asistencias a lugares concurridos, la firmeza de las autoridades para suspender clases desde ahora no servirá de mucho.

El gobernador también se refirió a lo que está pasando fuera de México para defender la decisión que tomaron este domingo. Dejó claro que su entidad no va a cometer el error de países como Italia y España, los cuales “no hicieron lo que tenían que hacer” y por eso están pagando hoy las consecuencias.

“Jalisco no va estar pasivo. Nosotros no compartimos el mensaje de que hay que estar tranquilos. Hay que estar activos, conscientes y preparados (…) En nuestro estado nos tomamos en serio las cosas”, señaló, asegurando que prefiere que muchos digan que están actuando de forma exagerada a luego sufrir las consecuencias por no actuar.

Se recuperarán los días perdidos por la suspensión de clases

El gobernador dejó claro que la suspensión de clases en Jalisco es únicamente como medida preventiva contra el coronavirus, pues indicó que los maestros continuarán trabajando con las autoridades, tanto del estado como a nivel federal, para desarrollar mecanismos que permitan recuperar después el ciclo escolar. Señaló, además, que apoyarán a las madres que tienen que trabajar pues entienden los daños colaterales de su decisión.