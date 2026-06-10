Lo que necesitas saber:

La corrupción en nuestro país alcanzó niveles más altos en diez años... al menos en cuanto a lo que nos cuesta, aumentando un 15% en tan solo dos años.

Recientemente el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) publicó una análisis sobre el impacto que tiene la corrupción en nuestro país y qué creen: la corrupción en México alcanzó su costo más alto en una década.

Además, 4 de cada 5 mexicanos consideran que los actos de corrupción son frecuentes en sus estados. Pero bueno, vámonos por partes para explicar bien cómo está la onda.

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Meme sobre corrupción en Los Simpson // Foto: Fox.

La corrupción le cuesta 5 mil pesos a cada persona

Tras analizar la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, el IMCO informó que la corrupción en nuestro país alcanzó niveles más altos en diez años. Al menos en cuanto a lo que nos cuesta.

El año pasado, el costo promedio de corrupción por ciudadano alcanzó los $5,432 pesos. Nomás para que se den una idea del aumento, en 2023 la corrupción tenía un costo de $4,723… por lo que aumentó un 15% en tan solo dos años.

Aunque ese no es el único dato alarmante. Resulta que casi 7 millones de personas que interactuaron con funcionarios o servidores públicos fueron víctimas de la corrupción.

Y, como te lo habrás imaginado, la forma más frecuente en que se presenta este problema es a través de sobornos o medidas, dando un costo total para México de casi 25 mil millones de pesos.

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Costo de corrupción en México // Foto: IMCO.

Y… ¿Con qué frecuencia se percibe?

El análisis también señala que el año pasado, 4 de cada 5 mexicanos consideraron que la corrupción es algo frecuente en sus estados… aumentando su percepción de 83% a 84%.

Curiosamente las entidades con mayor percepción no son exclusivamente de una sola zona del país: Michoacán, Baja California y la Ciudad de México. Mientras que Querétaro registró el nivel más bajo, con tan solo el 67%.

Así que sí, todo apunta a que la corrupción en México nomás está en aumento. En fin, si quieres leer más a detalle todo este análisis acá te dejamos el link.

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Con más de 3 años de experiencia en diversos medios de comunicación, me he puesto la tarea de transmitir las noticias al público de la mejor forma posible :)

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