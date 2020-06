¡PUM! Corte Suprema pone alto a los intentos de Trump por desaparecer DACA

Con 5 votos a favor y 4 en contra, este jueves los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos calificaron la decisión de Trump (desd 2017) para terminar con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) como “arbitaria y caprichosa”.

Esto significa que al ser calificada como una decisión ilegal, los casi 700 mil jóvenes sin documentos que están inscritos en DACA (por entrar a Estados Unidos sin papeles cuando eran niños) no podrán ser deportados e incluso podrán obtener permisos de trabajo que se renuevan cada dos años.

Desde que la administración de Donald Trump intentó acabar con DACA, tribunales inferiores pusieron bloqueos para el programa se mantuviera, esfuerzos que fueron respaldados por la Corte Suprema.

Uno de los principales argumentos es que su erradicación viola la ley de Procedimiento Administrativo. Es importante mencionar que el programa DACA no otorga la ciudadanía estadounidense y solo protege a quienes no hayan cometido delitos.

Lógicamente al presidente Trump no le agradó la idea y calificó este fallo como “una decisión horrible” por medio de su cuenta de Twitter, pa’ variar.

Afirmó que la determinación está políticamente cargada y que es un disparo de escopeta “en la cara de las personas que se enorgullecen de llamarse republicanos o conservadores.

These horrible & politically charged decisions coming out of the Supreme Court are shotgun blasts into the face of people that are proud to call themselves Republicans or Conservatives. We need more Justices or we will lose our 2nd. Amendment & everything else. Vote Trump 2020!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020