¡Ni con el aguinaldo! Este es el precio de los boletos para la pelea del Canelo

El máximo exponente del box mexicano en los últimos años, es sin duda, Saúl ‘Canelo’ Álvarez y este 19 de diciembre tendrá la oportunidad de subir nuevamente al ring para enfrentar a Callum Smith por el por el título súper mediano del CMB desde el Alamodome en Texas.

El pugil mexicano ya se encuentra en el estado de la estrella solitaria para culminar su preparación de cara a la contienda que tendrá el próximo sábado, en la que el servicio de streaming DAZN ha titulado el combate como: “El mejor boxeador del mundo en contra del mejor super mediano del mundo“.

Canelo has touched down in San Antonio. 📍

pic.twitter.com/ejZabGRKtt

