Se suman 129 millones de personas con trastornos mentales en 2020 (más que toda la población de Mexico)

Desde hace un buen rato se hablaba del tema de la salud mental y el impacto del COVID-19, sin embargo, a inicios de octubre la revista científica The Lancet publicó los resultados de un estudio sobre depresión y ansiedad durante la pandemia y, ¿qué creen? Las mujeres y los jóvenes fueron la población más afectada.

De hecho, México está entre los países cuya población resultó más afectada, en cuanto a trastornos mentales, por COVID-19. Chale, aquí los resultados.

COVID en 2020

Toda esta info salió de la investigación ‘Global prevalence and burden of depressive and anxiety disorders in 204 countries and territories in 2020 due to the COVID-19 pandemic’ —Prevalencia mundial y carga de trastornos depresivos y ansiedad en 204 países en 2020 por COVID-19—, que apunta que los casos relacionados con salud mental aumentaron en 129 millones.

De acuerdo con el informe, con llegada de la pandemia de COVID-19 los factores que son una especie de caldo de cultivo para una mala salud mental se acentuaron —se volvieron más fuertes—, lo que resultó en más casos de depresión y ansiedad entre enero de 2020 y enero de 2021.

Trastornos mentales: depresión y ansiedad

Desde antes de la llegada del COVID-19, los trastornos mentales ya eran un asunto de preocupación en cuestión de salud pública.

Para 2019, la depresión severa y ansiedad fueron consideradas como los trastornos con mayor impacto en las capacidades de la población en todo el mundo.

Luego, llegó la pandemia: los cierres de las actividades económicas y sociales, las restricciones y el distanciamiento social.

En este contexto, el estudio encontró que hubo 53.2 millones de casos más de depresión y 76.6 millones de ansiedad.

Sin la pandemia

El estudio trabajó en un escenario sin pandemia. ¿Cómo? Sí, la investigación tomó en cuenta qué hubiera pasado sin la pandemia… y los casos de depresión severa se calcularon en 193 millones (2.471 casos por 100 mil habitantes).

En cambio, con COVID-19 el registro quedó en 246 millones de casos (3.153 por 100 mil habitantes).

Y dentro de este grupo, hubo más 35 millones de mujeres afectadas.

La ansiedad dio números un poco más altos. Según el estudio, si la pandemia de COVID-19 no existiera, hablaríamos de 289 millones de casos por ansiedad (3.825 por cada 100 mil habitantes) en todo el mundo.

Pero ya con la pandemia, el registro pudo alcanzar los casi 374 millones de casos (4.802 por 100 mil habitantes) en este periodo de 2020 a 2021.

Fue un aumento del 26%, en el que las mujeres también fueron las protagonistas con casi 52 millones de casos.

Jóvenes

Otro grupo de la población mayormente afectado por la depresión y ansiedad fueron los y las jóvenes de 20 a 24 años de edad.

Las regiones más afectadas

México y algunos países de Sudamérica como Argentina, Chile, Bolivia o Perú están entre los más afectados a comparación de Canadá o incluso Brasil.

Para los y las especialistas este tipo de informes son bien importantes para el diseño de políticas de salud pública que puedan hacer frente a un golpazo tan cañón como el que se ha vivido durante la pandemia, en cuanto a salud mental.

Para los y las especialistas este tipo de informes son bien importantes para el diseño de políticas de salud pública que puedan hacer frente a un golpazo tan cañón como el que se ha vivido durante la pandemia, en cuanto a salud mental.