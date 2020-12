“COVID-19 es el Grinch”: Dice gobernador de Nueva York ante probable incremento de contagios en Navidad

Después de que el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, indicara que esperan un “efecto post-Acción de Gracias”, luego de que se dieran reuniones familiares en Estados Unidos, y de que este lunes se comenzaran a reforzar los hospitales de la ciudad por un probable aumento de contagios en Navidad, el mandatario comentó: “COVID-19 es el Grinch”.

En una conferencia de prensa, el gobernador de Nueva York informó una “nueva fase” en la respuesta a la pandemia de coronavirus, con lo que prepararán al sistema sanitario ante una probable alza de contagios por pequeñas reuniones que se dieron con el Día de Acción de Gracias.

Durante este mismo informe, Andrew Cuomo comentó: “La COVID-19 es el Grinch, es un oportunista y ve esto como la temporada de la transmisión viral”. Y es que de acuerdo a datos oficiales, la tasa de positividad, que significa la proporción de casos sobre pruebas realizadas, se ha elevado hasta un 4.57 % en todo Nueva York, con seis mil 819 nuevos contagios, 54 muertos y un total de tres mil 532 personas hospitalizadas, niveles que consideró “dramáticos”.

De hecho, el gobernador agregó que se trata del mismo número de personas hospitalizadas que se registraron el pasado 23 de marzo, día que se desbordó el hospital de Elmhurst cuando Nueva York era el epicentro de la pandemia. Eso sí, destacó que el estado está mejor preparado.

Andrew Cuomo dio a conocer que ha ordenado medidas de emergencia como ampliar las camas en un 50 %, organizar hospitales y equilibrar la cantidad de pacientes entre los centros de cada sistema hospitalario.

Igualmente, aumentar las pruebas de coronavirus, mantener las escuelas públicas abiertas, informar sobre los “contagios de salón” y “funcionar con la máxima seguridad posible” hasta que una vacuna contra el COVID-19 esté lista para aplicarse a la población.

In New York City making an announcement. Watch Live: https://t.co/BKMAuCzA5S

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) November 30, 2020