10 mil más: México registra un millón 100 mil 683 casos confirmados de coronavirus

Llegamos al último fin de semana de noviembre y, aunque ya se está hablando de que las primeras vacunas podrían comenzar a aplicarse a partir de diciembre, todavía no podemos cantar victoria y debemos seguirnos cuidando. El COVID-19 en México no ha dejado de ser una amenaza y no dejará de serlo al menos unos meses después de que comience la vacunación, lo cual aún no tiene fecha confirmada.

La Secretaría de Salud presentó nuevamente su informe técnico diario para dar cuenta el avance de los casos y muertes por coronavirus en el país y acá te traemos un breve resumen de los datos dados a conocer esta noche por el Dr. Ricardo Cortés Alcalá.

Casos y muertes por coronavirus en México

Según las cifras reportadas en la ya tradicional conferencia de prensa, hasta este sábado 28 de noviembre ya se acumularon un millón 100 mil 683 casos confirmados de COVID-19 en el territorio nacional, cifra que contabiliza todos los contagios confirmados por la Secretaría de Salud desde el pasado 28 de febrero, cuando se registró la primera infección de SARS-CoV-2 en el país.

El número de muertes por COVID-19 también incrementó una noche más según lo reportado por las autoridades que dirigen la lucha contra la pandemia en México. Hasta esta noche se registran ya 105 mil 459 muertes por coronavirus.

Los datos brindados por la Secretaría de Salud implican, si los comparamos con las cifras reportadas en su último informe previo al de esta noche, que en México se confirmaron 10 mil 008 nuevos casos de COVID-19 en la últimas 24 horas. En el mismo lapso, además, se confirmaron 586 nuevas defunciones.

Incrementa la “pandemia activa” en el país

El Dr. Ricardo Cortés Alcalá explicó que si bien se han registrado más de un millón 100 mil casos de coronavirus en México, esa cifra sólo representa el número de casos que se han acumulado desde que la pandemia llegó al país.

Se estima que, en realidad, en todo el territorio nacional hay actualmente 67 mil 981 pacientes con COVID–19. Es decir, de todos los casos confirmados desde febrero, un 5% son casos activos de coronavirus en México. Hace apenas 10 días el porcentaje era del 3%, con sólo 37 mil casos activos, por lo que se está registrando un importante incremento en cuestión de semanas.

“No los compre ni los venda”: Salud advierte que cubrebocas con filtro no sirven para contener al COVID-19

Para finalizar su presentación de esta noche, el Dr. Ricardo Cortés Alcalá habló sobre los cubrebocas con filtro y aseguró que no sirven para contener al coronavirus.

Lo anterior porque, aunque evitan que ingrese aire del exterior a la boca y nariz de la persona, no evitan que ésta emita aire y disperse partículas. Entonces, si la persona que lo usa tiene el virus, puede transmitirlo pese a traer puesto este tipo de cubrebocas.

El Dr, explicó que lo mejor es usar cubrebocas completo, sin filtro, pues esos son mucho más efectivos para impedir que la persona inhale o exhale particulas y, con ello, el virus.