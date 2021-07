¿Leíste que la OMS declaró al COVID una infección endémica? Es falso

Van de nuevo las noticias falsas. Por medio de redes sociales y WhatsApp anda circulando un anuncio supuestamente declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre el COVID-19.

El texto dice que recientemente la OMS declaró al COVID como una infección endémica y que esto nos da entender que será parte de nuestro día a día “como el catarro común”. Afirma que estamos ante una “selección natural como bien mencionaban nuestros antepasados Darwin y Wallace”.

“Tristemente quien no se adapte morirá. Los más fuertes sobrevivirán, perdemos amigos, familiares y tendremos que afrontar la situación. Sin embargo, la vida sigue”, se lee.

Este texto ha sido compartido ampliamente, incluso por el ex presidente Vicente Fox. Pero ¿qué creen? Es falso.

De manera oficial la OMS no ha declarado de manera oficial al COVID como una infección endémica y mucho menos ha dicho que “quien no se adapte no sobrevivirá”.

Aunque el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, Michael Ryan, ha explicado que el virus que provoca la COVID-19 podría ser endémico en algún momento, todo lo ha dicho como una posibilidad no como un anuncio oficial.

¿Qué es un virus endémico?

De acuerdo con los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el término endémico se refiere a la presencia de una enfermedad o agente infeccioso de manera constante y/o habitual en la población de un área geográfica.

Esto significa que es un virus o enfermedad que no desaparecerá, estará presente siempre, todo el tiempo. Aquí podemos hablar de los virus que provocan la gripe, el VIH, la malaria, la varicela, etc. Pero esta definición no significa que llegó el final de los tiempos.

Lo que sí se ha registrado en el último mes es un aumento de casos de COVID a nivel mundial, situación que apunta a una tercera ola.