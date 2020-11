¡Fuuusión! Creadores de vacuna rusa proponen combinación con la de AstraZeneca para más eficacia

Los creadores de la vacuna rusa contra el COVID-19, Sputnik V, sugirieron este 26 de noviembre que se pruebe una combinación de su tratamiento con el que desarrolla AstraZeneca. Sí, con la principal finalidad de impulsar la eficacia de la vacuna de la empresa farmacéutica de Reino Unido, la cual ha dado resultados bajos a comparación de otras.

Current full dose AstraZeneca regimen resulted in 62% efficacy. If they go for a new clinical trial, we suggest trying a regimen of combining the AZ shot with the #SputnikV human adenoviral vector shot to boost efficacy. Combining vaccines may prove important for revaccinations.

