Incendios forestales en California han consumido al menos 800 mil hectáreas

La temporada de incendios de este año ha dejado históricas pérdidas en miles de hectáreas en Estados Unidos -específicamente en California- hasta el momento y, de acuerdo con los especialistas, aún faltan dos meses de temperaturas muy altas que podrían poner las cosas peor.

La última actualización del Departamento de Bomberos de California, estado que literalmente se encuentra en llamas, revela que los incendios forestales ya han consumido más de 2 millones de acres, aproximadamente unas 800 mil hectáreas y el de Creek, al norte del estado, aún se encuentra fuera de control.

“There’s fire on all sides, all around us.” Absolutely terrifying video from Mammoth Pools where 200+ people were trapped when the Creek Fire exploded pic.twitter.com/xDb8huwWKe

“Creek Fire”, como ha sido bautizado, comenzó el pasado 4 de septiembre en uno de los fines de semana más calurosos del año, se encuentra fuera de control por completo, es de los más preocupantes y se ubica en las montañas al noreste de Fresno.

De acuerdo con el Departamento de Silvicultura y Protección contra Incendios de California (Cal Fire), hasta el momento este incendio ha quemado más de 58 mil hectáreas y el porcentaje de contención es del 0%. Sí, del 0%.

Además el total de daños confirmados a la propiedad residencial, comercial y otros es de 65 estructuras destruidas.

El fuego sigue extendiéndose sin control en al menos 13 incendios activos, además de otros pequeños fuegos locales, mientras el viento complica las cosas y la ola de calor no cede. Para dimensional esto, solo en un suburbio al norte de Los Ángeles el domingo se registraron 49.4 grados centígrados.

De acuerdo con Cal Fire, en comparación con el año pasado, California ha registrado dos mil 650 incendios más y un aumento de casi el 2 mil% en los acres quemados hasta el 7 de septiembre pasado en todas las jurisdicciones.

Compared to last year, California has seen over 2,650 more fires and a nearly 2000% increase in the acres burned year-to-date (January 1 – September 7), across all jurisdictions. pic.twitter.com/hv7LmbI5AD

— CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 8, 2020