Lo que necesitas saber: El Cutzamala se compone de 44 km de túneles, siete presas, más de 200 km de tuberías y 72 km de canales. Lluvias como las que cayeron en CDMX no bastan para "llenar" el sistema

¿Está lloviendo por tu casa? Si vives en CDMX, seguro la respuesta será que sí. Las lluvias se soltaron chido en las 16 alcaldías de la capital toda la noche y mañana del viernes y sábado, por lo que la banda está agradecida con Don Tláloc por darnos esperanza con eso de la falta de agua en el Cutzamala.

Lo sabemos, la situación es muy seria, pero si algo hemos aprendido con el boom de internet y las redes sociales, es que los memes nos acompañan hasta en los peores momentos. La crisis de agua no es la excepción y por eso los agradecimientos para Tláloc fueron así, con memes.

CDMX despertó con fuertes lluvias y las ofrendas para Tláloc se llenaron de memes

Desde la noche del viernes, 16 de febrero, las lluvias comenzaron recio en el Valle de México. Y sí, se prolongaron por más de 12 horas hasta la mañana del sábado 17.

?️Mañana lluviosa: desde las primeras horas de este sábado se han registrado #Lluvias y descensos de temperatura en el Valle de México como en #CDMX y #Edomex, zona central del país y el noreste.



¿Llueve o nieva en tu localidad? Déjanos tus fotos. ?



Se espera que hoy sea el… pic.twitter.com/DSbxnzVoXN — SkyAlert Storm (@SkyAlertStorm) February 17, 2024

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), todo el fin de semana se esperan lluvias, caída de nieve y aguanieve, no sólo en CDMX, también en Edomex, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.

Generalmente despertar con lluvia no es una buena noticia en CDMX, sobre todo si tienes que salir a la chamba y enfrentar el tráfico que se hace por los encharcamientos o las inundaciones. Pero en este caso, y ante el escenario de escasez de agua que vivimos y que se pondrá peor, la banda celebró que el Cutzamala tendrá un respiro… o al menos eso creen.

Por eso se desataron con todo los memes, agradeciendo a Tláloc (dios del agua y las lluvias según las creencias prehispánicas). Por aquí te dejamos algunos de los más rifados que nos encontramos:

Crisis de agua en el Cutzamala: Los memes por lluvias en CDMX

Tlaloc: A mis chavos de la CDMX pura verga qué se les seca el Cutzamala, ahí va el agua morros. pic.twitter.com/jqI60yfO6q — Naviteora (@NAVITEORA) February 17, 2024

Chilangos creyendo que con una lluvia nocturna el Cutzamala ya estará al 100% de su capacidad. pic.twitter.com/B5P9hX0qRO — Aldito y los Clonosaurios ?? (@_Aldontknow) February 17, 2024

El Cutzamala no se va a llenar, pero ya saqué todas mis plantas pa que se mojen, puse un bote choncho en la bajada de agua y pos ya tengo para trapear y para regar las plantas toda la semana. Gracias Tláloc pic.twitter.com/WyFd78QtzY February 17, 2024

Comparte este Charlie Oso ? bailando para que #Tlaloc nos traiga más #lluvia ?️ a la #CDMX y de paso ver si se puede llenar un poquito el Cutzamala pic.twitter.com/MHpz9sYhvr — Multiverso Retro del Androide 2024 (@MultiAndroide) February 17, 2024

Yo con la percepción de la realidad bien alterada creyendo que con la lluvia de anoche ya nos salvamos del día cero y el Cutzamala se llenó y no tendré que decidir si usar una cubeta de agua en bañarme o echarle agua al baño. ? pic.twitter.com/OgxevWelVQ — Evangaylionn (@Evangaylionn) February 17, 2024

Los de la CDMX ahorita. pic.twitter.com/y4h0jgRayx — Héctor Trejo (@HectorTrejo) February 17, 2024

¿Cómo funciona el Cutzamala y por qué las lluvias de CDMX son insuficientes?

De acuerdo con el documento Sistema Cutzamala, Agua para millones de mexicanos, el Cutzamala se compone por 44 kilómetros de túneles y siete presas.

Tres presas son de almacenamiento:

Tuxpan

Ixtapan del Oro

Colorines

Cuatro más son derivadoras:

El Bosque

Valle de Bravo

Villa Victoria

Chilesdo

En cuanto a la infraestructura del sistema, el Cutzamala cuenta con seis microplantas de bombeo, 205.70 km de tuberías y 72.55 kilómetros de canales abiertos.

No, unas lluvias como las que cayeron en CDMX no bastan para “llenar” el Cutzamala ni para pensar que la crisis del agua ya no será un problema. Además, el cambio climático también es un factor a considerar a pesar de que se vinieran semanas continuas de lluvias fuertes en el Valle de México.

De acuerdo con Greenpeace, el cambio climático provoca (entre otras cosas) mayores temperaturas año con año, lo que deriva en que el agua de las lluvias se evapore mucho más rápido y no alcance a completar su ciclo normal para garantizar el abastecimiento de agua como sucedía años atrás.

En este enlace te dejamos la info para saber si la falta de agua en tu casa es por “culpa” del Cutzamala, y también te dejamos la lista de colonias de CDMX a las que les toca agua por tandeo.

