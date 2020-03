El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, nos ha dado otro buen tema para conversar largo y tendido mientras estamos en casa para cumplir la cuarentena. A través de un nuevo video publicado en su cuenta oficial de Twitter, el mandatario mexicano criticó los ‘ventiladores’ que conforman el parque eólico La Rumorosa, ubicado en Baja California.

Según señaló en su video, los generadores de energía eólica (alias los ‘ventiladores’ grandototes) dañan a el bello paisaje de la zona y generan muy poca energía eléctrica. Criticó, además, que los gobernantes den permisos para ese tipo de construcciones pues señaló que se trata de una de esas ‘tranzas neoliberales’ que se hacían en el pasado.

“Aquí se expresa la falta de sensibilidad de los gobernantes. Autorizaron esos ventiladores para producir energía eólica. Miren cómo afecta el paisaje, la imagen natural. Cómo se atrevieron a dar permiso para instalar estos ventiladores. Pueden decir que se genera energía eléctrica… ¡Muy poco! Además, son negocios privados porque se tiene que subsidiar a estas empresas. Son de las tranzas que se hacían en el periodo neoliberal. Esto fue promovido por los gobernantes del partido conservador”, aseguró AMLO.

Luego de sus comentarios sobre el daño al paisaje que provocan los generadores de energía eólica, AMLO sentenció que nunca más se otorgarán permisos para proyectos que supongan un daño al medio ambiente y generen contaminación visual. “Hay que respetar la naturaleza”, subrayó.

Año tras año, en el largo camino hacia la transformación de México, siempre he disfrutado el paso por La Rumorosa. La política y la belleza no son incompatibles. pic.twitter.com/jxgeimsVfB

Tras sus palabras sobre la contaminación visual y el daño al medio ambiente que, dice, provoca el Parque Eólico “La Rumorosa”, diversos usuarios de la misma red social donde publicó su video criticaron su idea de construir una nueva refinería en Dos Bocas, pues aseguran que se dañará una zona de manglares y eso contradice sus ganas de cuidar el medio ambiente.

Señor Presidente. Lo asesoran mal, le cuento: 1. No son ventiladores, el ventilador empuja el aire, los generadores son impulsados por el viento. 2. La energía eólica es la más barata del mundo junto con la solar. No usa subsidios. 3. Si necesita recursos, le conviene la IP. https://t.co/fjGnCIpxG1

Otro que aprovechó para criticar a AMLO fue el ex presidente Felipe Calderón, quien inauguró el mencionado parque eólico en 2010. El impulsor de México Libre no dejó pasar la oportunidad de criticar la postura del actual presidente contra la energía eólica mientras promueve el uso del carbón y del petróleo.

El Presidente critica la energía eólica; llama “ventiladores” a los aerogeneradores. Mientras tanto, impulsa el uso del carbón y del petróleo. // President of México @lopezobrador_ criticizes wind energy, calling wind turbines “fans”. Meanwhile, he encourages oil and coal uses. https://t.co/COR1O7JhjK

