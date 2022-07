Justo cuando íbamos a publicar el tuit de buenos días, nos topamos con que la mañana este 14 de julio Twitter reportó una caída a nivel mundial. De acuerdo con Down Detector los informes de fallas en esta red social comenzaron por ahí de las 06:30 am y el sitio se recuperó casi a las 8 am.

Pero ¿cuánto dinero implica que esta red social se caiga por una hora? Vamos a ver…

Foto: Pexels

El costo de la caída de Twitter

Y es que no son enchiladas. Para saber más o menos cuánto dinero implica que una red social como Twitter se caiga por una hora -como esta mañana- utilizamos la herramienta Cost of Shutdown Tool de Netblocks, un servicio que estima el costo económico potencial de los apagones de internet, los apagones de datos móviles y las restricciones de las redes sociales a partir de indicadores económicos globales.

Ahora sí, de acuerdo con este simulador de una caída hipotética mundial de Twitter por un periodo de una hora, el impacto económico es de nada más y nada menos que 56 millones 404 mil 619 dólares.

Esto vendría siendo mil 181 millones 233 mil 991.79 pesitos mexicanos, es decir, más de 19 millones de pesos por minuto.

¿Recuerdan que en octubre del año pasado se cayó Facebook, WhatsApp e Instagram al mismo tiempo en todo el mundo? Bueno pues en aquella ocasión también hicimos el cálculo.

Esta caída simultánea en todo el mundo —durante solo una sola hora— significó una pérdida de 161 millones 422 mil dólares.

¿En pesos mexicanos? Esa caída de las redes sociales, por 60 minutos, costó 3 mil 317 millones de pesos.