“Aquí está papá”: Cuauhtémoc Blanco lanza ofensiva tras foto y narcomantas

Como en los viejos tiempos de futbolista, Cuauhtémoc Blanco les sacó unas risas a los reporteros y las reporteras que lo siguieron en un chacaleo, en un momento de bastante tensión para el gobernador de Morelos. ¿Por qué? No tiene mucho que fue difundida una foto del Cuau junto con líderes del narco y la aparición de dos narcomantas… pero el gober se lanzó a poner una denuncia.

Sí, una denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de narcotráfico en agravio de los habitantes de Morelos y contra quien resulte responsable.

Aunque pues Blanco ya soltó nombres y ha acusado a Jesús Alberto Capella, ex secretario de Seguridad Pública de Morelos, y al exgobernador del estado Graco Ramírez por supuestamente organizar una guerra sucia en su contra y pactar con el narco.

(Según el Cuauhtémoc Blanco, el supuesto pacto fue con el líder de Los Rojos, el Carrete, aunque en redes salió una supuesta foto del gobernador con Antonio Mazari, operador financiero de… Los Rojos).

Cuauhtémoc Blanco lanza ofensiva por foto y narcomantas

“Muchos cabrones quieren que me vaya, pero no me voy a ir, muchos narcopolíticos y la política que le ha hecho daño al estado quieren que me vaya, pero aquí sigo firme. Que les quede clarito: a mí no me van apantallar ni amenazar.

Van a seguir los ataques de estos políticos, pero mira, aquí estoy. Aquí está papá, no les tengo miedo”.

Así la declaración del Cuau en un chacaleo del 18 de enero, un día después de presentar su denuncia en la FGR —porque pa’ acabarla, el gobernador acusó a la Fiscalía de Morelos de no chambear y entorpecer los procesos.

La verdad, la situación es compleja en este estado, pues en medio de la violencia también surgió una guerra de declaraciones entre el exfuncionario Capella y Blanco, el llamado de la Fiscalía de Morelos para que todos trabajen juntos y la famosa —y polémica— foto del exfutbolista con líderes del narcotráfico… ah, y las narcomantas.

¿Es un buen no?

Bryan LeBarón, Estados Unidos, AMLO y Morelos

La situación no termina en estas declaraciones, no. El activista Bryan LeBarón pidió la intervención del gobierno de Joe Biden para que vea qué onda con los casos de narcotráfico en Morelos y Veracruz.

Sin embargo, AMLO consideró que esto no era necesario y… el Cuau siguió esta posición, asegurando que no tiene que ir a Estados Unidos para que le resuelvan los problemas.