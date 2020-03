Aunque Cuba no está libre del brote mundial del coronavirus, continúa con su tradición de apoyo médico a los países que lo necesitan y, por primera vez, se hace presente en un país desarrollado para echar la mano.

Ampliamente difundidas en redes fueron las imágenes de médicos y enfermeros cubanos cuando se disponían a partir hacía Italia. Lo mismo, los videos cuando los procedentes de la isla llegaron a la región de Lombardia, punto central del brote que aqueja de forma grave al país itálico.

De acuerdo con Granma, un total de 53 médicos y enfermeros de Cuba arribaron el sábado al norte de Italia. La llegada de los especialistas cubanos fue tras el pedido de ayuda hecho por las autoridades italianas, ante la falta de personal en los hospitales que ya lucen a tope de pacientes afectados por el COVID-19.

Tras la difusión de esta noticia, en redes sociales no faltaron quienes sin nada de sustento aseguraran que los médicos de Cuba carecen de conocimientos para apoyar en contingencias como la que se vive en este momento en Italia. Nada más equivocado: “Se trata de personal altamente especializado que ya ha combatido contra el ébola y que sabe tratar este tipo de enfermedades”, aseguró el consejero de Sanidad en Lombardía, Giulio Gallera.

#Cuba’s doctors in #Italy, putting their lives on the line for their mission to help the country contain the #coronavirus.

Thank you heroes. 🇮🇹 🇨🇺 pic.twitter.com/gi8N7ckl8L

— Sarah Abdallah (@sahouraxo) March 22, 2020