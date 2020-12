OMS recomienda uso de cubrebocas en casa cuando hay visitas

El uso cubrebocas ha sido recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como una de las medidas que funcionan para contener la propagación del COVID-19, aunque no es la única. Debe complementarse con mantener la distancia al menos a metro y medio de las demás personas, así como lavarse las manos con frecuencia y usar gel antibacterial.

Pero ¿debemos usar cubrebocas cuando estamos en casa?

Recientemente la OMS publicó una actualización a una guía publicada originalmente el 5 de junio pasado. En ella se incluye nueva evidencia científica relevante para el uso de cubrebocas en distintos entornos, entre los que se encuentran espacios cerrados como por ejemplo dentro de casa.

El cubrebocas debe ser usado dentro de casa cuando hay un visitante que no es miembro del hogar y que no haya ventilación suficiente, con una apertura limitada de ventanas, puertas o ventilación natural.

De igual forma cuando el sistema de ventilación no puede ser evaluado o no funciona correctamente. Todo esto independientemente si es posible una distancia física de la menos un metro, o de lo contrario, si esta distancia no se puede mantener.

