El cubrebocas ayudará a relanzar economía de México: Hacienda

Ayuda a evitar la propagación del COVID-19… pero Trump ya le vio uso “patriótico” y ahora el titular de Hacienda, Arturo Herrera, le ve bondades económicas. Por lo que sea, el uso del cubrebocas resulta favorable. Así que todos a usarlo.

Durante su participación en el Consejo Directivo Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, señaló que el uso del cubrebocas permitirá echar a andar la economía de México con mayor fuerza.

“[El cubrebocas] va a ser no solamente uno de los elementos más importantes para protegernos, sino que va a ser uno de los elementos que permitan relanzar con mayor éxito a la economía”.

¿Por qué o cómo?

Bueeeeeno, ya que se prevé que la pandemia se extienda por varios meses más, Herrera –quien, por cierto, acaba de superar el COVID-19– considera que ya va siendo tiempo de incorporar al cubrebocas en el día a día. Con su uso normalizado por completo se podrían retomar las actividades sociales y económicas que, por el momento, continúan paralizadas. Eso servirá para echar a andar la economía.

“Es decir, puede haber actividades, puede haber reuniones, hay que cuidar la condición física, hay que tener una careta, hay que tener una mascarilla. Yo por aquí tengo la mía, no me la pongo (ahorita) porque estoy hablando con ustedes y no tengo a la gente cercana”, señaló el titular de Hacienda al ver que la gente con la que tenía la videoconferencia usaba cubrebocas.

La idea también es apoya da por banca de inversión

Aunque algunos podrían considerar lo dicho por Herrera como una idea sacada de la manga… “seeee, güey… ahorita el pin$%&/8e cubrebocas va a servir para superar la crisis”… pues ni tanto. Hace unos días el grupo de banca de inversión y valores, Goldman Sachs señaló que el uso del insumo médico podría ser uno de los factores clave para superar el bache económico mundial.

En el caso de Estados Unidos, Goldman Sachs considera que incluso un mandato sobre el uso del cubrebocas sería benéfico para la economía, ya que éste podría evitar un nuevo confinamiento obligado por un alza de contagios, el cual –si es que sucediera– restaría alrededor del 5% del PIB.