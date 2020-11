Pandemia se reduciría si 70% de la gente usara siempre el cubrebocas

Conforme avanza el tiempo —desde que inició la pandemia de COVID-19— distintos estudios han abordado la efectividad del uso del cubrebocas como un instrumento para prevenir o contener la propagación de este virus. Y recién se difundió un estudio en AIP Publishing, que indica que el uso de las mascarillas ayudarían a erradicar el coronavirus.

¿Neta? Sí, al menos esto es lo que indica el estudio ‘The perspective of fluid flow behavior of respiratory droplets and aerosols through the facemasks in context of SARS-CoV-2’ (Perspectiva del comportamiento del flujo de las gotas y aerosoles en mascarillas en contexto del SARS-CoV-2), de los investigadores Sanjay Kumar y Heow Pueh Lee.

La efectividad del uso del cubrebocas

De acuerdo con los resultados de este estudio, el uso del cubrebocas le hace un paro a la humanidad, tanto así que podría ayudar a reducir y erradicar el COVID-19 si al menos el 70% de la población usara las mascarillas con una alta eficacia y de manera constante.

Algo similar pasaría con el uso una mascarilla de tela —con una eficacia estimada del 30%. En general, el uso del cubrebocas —ya sea los profesionales, como los de tela— ayudarían a disminuir de manera significativa la propagación del coronavirus.

¿Cómo se llegó a esta conclusión? Los investigadores analizaron distintos tipos de cubrebocas, desde cómo contienen la expulsión de gotas por la nariz y boca cuando una persona habla, canta, estornuda, tose o incluso sólo respira —encontrando que las gotas más grandes tienen un tamaño de entre cinco y 10 micrones y son las más comunes.

El estudio también resultó ser una compilación o resumen de análisis previos que indican la efectividad del cubrebocas y cómo bloquean la propagación del COVID-19.

Ver en YouTube

Si bien la OMS (Organización Mundial de la Salud), al inicio de la pandemia, no insistió en el uso del cubrebocas para personas asintomáticas, conforme la publicación de estudios como este la Organización aceptó su efectividad y ha recomendado —una y otra vez— su uso como una manera para poder enfrentar este virus, aún y cuando llegue la vacuna.

Si quieres echarle un ojo al estudio completo, AQUÍ te dejamos el enlace.