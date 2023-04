A casi todo mundo le gustan los perros… y, cuando se conocen historias como la de Cuco, pues más: de ser un perro sin dueño, ahora trabaja en diversas labores en el IMSS. Principalmente, dando apoyo y a pacientes y familiares. De hecho, gracias a él toda una delegación del IMSS se declaró como pet friendly.

De acuerdo con el IMSS, Cuco llegó en 2020 junto con una caravana migrante proveniente de Comitán, Chiapas al Hospital 25, ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza, en la CDMX… y parece que le gustó el ambiente, ya que mientras que la procesión siguió, él se quedó y comenzó a ser la compañía del personal de vigilancia.

Cuco, el perrito empleado del IMSS / Foto: IMSS

“Cuando se llevó a cabo la demolición del lugar, Cuco fue rescatado y gracias a su temperamento tranquilo, comenzó a ganarse el cariño de los trabajadores del Instituto, quienes finalmente lo adoptaron y convirtieron la delegación Norte en la primera y única pet friendly”.

A partir de su adopción, Cuco ha realizado diversas labores dentro del IMSS: desde vigilancia, hasta acompañamiento de pacientes COVID-19. No así nada más, sino que necesitó ser adiestrado y completamente domesticado. Pero no hubo mucho problema para eso… lo que sí ya no alcanzó fue a ser un perro detector de COVID, debido a características relacionadas con su raza, olfato y edad.

Cuco es embajador para la donación del Sangre en el IMSS / Imagen: IMSS

Pese a lo anterior, el can no dejó de apoyar al IMSS en las duras tareas ejecutadas durante la pandemia: “Lo que habíamos hecho en la pandemia, en el hospital 24, fue que mandábamos a Cuco para que estuviera conviviendo con los familiares de los pacientes y como había muchos niños lo agarraban y ahí estaba Cuco. Fue la única vez que salió de la delegación por más de ocho horas, que era su turno. Y así estuvo durante cuatro meses de la pandemia; también llegó más gordito porque le regalaban paletas”.

Luego que pasó lo más duro del COVID-19, Cuco fue nombrado embajador para la donación de sangre, labor en la que se ha lucido de manera destacada. “Está en los festivales, en las campañas de donación de sangre. Ha sido el más mediático de la delegación”, señala el doctor José Antonio Zamudio, titular de la OOAD DF-Norte.

Cuco es embajador para la donación del Sangre en el IMSS / Imagen: IMSS

De acuerdo con el IMSS, Cuco se ha convertido en todo un símbolo de la unidad a la que pertenece… quizás más que eso: “otorga un sentido de identidad a los trabajadores”. Qué chingona historia.