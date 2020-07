¡Wow! Arqueólogos mexicanos hallan herramientas de hace 30 mil años en Cueva del Chiquihuite Zacatecas

Entre noticias acerca del coronavirus y el desarrollo de una vacuna, se asoma un descubrimiento relacionado con el pasado de la humanidad —de manera específica con el continente americano. Investigadores mexicanos hallaron “herramienta lítica de tradición tecnológica desconocida” en la Cueva del Chiquihuite Zacatecas, lo que indica que América fue poblada hace aproximadamente entre 30 mil y 13 mil años.

O sea, que el poblamiento de América del Norte fue más antiguo de lo que se suponía. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Un grupo de expertos trabajó en la investigación multidisciplinaria de la herramienta hallada en la Cueva del Chiquihuite —ubicada en el municipio Concepción del Oro, Zacatecas.

Y mediante el análisis de esta herramienta así como de los fragmentos de hueso animal, restos de plantas y el ADN ambiental del sedimento recolectado en la cueva; los investigadores concluyeron que este sitio fue ocupado por un grupo de personas hace aproximadamente 30 mil y 13 mil años.

Los detalles de esta investigación se publicaron en la revista científica Nature, donde el grupo de expertos encabezados por el doctor Ciprian Ardelan —arqueólogo de la Universidad Autónoma de Zacatecas— pone en la mesa la hipótesis de que América del Norte estaba poblada antes del Último Máximo Glacial, que ocurrió entre hace ¡18 mil a 27 mil años!

Y esta teoría lleva a pensar que en el norte del continente americano existieron poblaciones humanas anteriores a los Clovis —que eran considerados como los primeros pobladores de América, con 13 mil 500 años de antigüedad.

Para agencias internacionales e incluso la National Geographic se trató de un descubrimiento inesperado que podría “reescribir” la historia de la humanidad.

Una de las cosas que más ha llamado la atención ha sido la herramienta hallada. ¿Por qué? Los restos dan chance de avanzar en el estudio de la diversidad cultural de los grupos que poblaron el norte de América en el Pleistoceno —periodo que incluye las últimas glaciaciones.

De acuerdo con el arqueólogo Ciprian Ardelan hay una teoría bien interesante acerca de que cada grupo seguía sus rutas y se enfrentaba al entorno con un estilo propio. Es decir, no había un comportamiento o reglas homologadas para los primeros pobladores de América.

Todo comenzó con un recorrido a pie por la sierra en la zona de Concepción de Oro. El equipo de Ardelan iba en busca de evidencias humanas antiguas —teniendo como guía la forma del terreno y hasta la ayuda de los lugareños de este municipio de Zacatecas.

En 2010, Ardelan llegó a la Cueva del Chiquihuite, que se ubica a dos mil 740 metros sobre el nivel del mar y casi a mil metros sobre el suelo del valle.

E inició el trabajo. Los primeros hallazgos se dieron en 2012 mediante un pozo de sonde que fue la primera señal para indicar que la Cueva del Chiquihuite contaba con potencial arqueológico.

