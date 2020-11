Gobernador de Veracruz dice que alcaldesa asesinada no formalizó petición de ayuda

Esta noticia llegó hasta el presidente, quien lamentó los hechos y explicó que las autoridades ya están en las investigaciones. También trascendió las fronteras de lo local y un medio nacional —Reforma— reveló que la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, había pedido la ayuda de las autoridades estatales, pues su vida estaba en peligro. Pero no hubo respuesta. Un día después de esta revelación y del asesinato de la funcionaria, esto dijo el gobernador de Veracruz.

En conferencia de prensa, Cuitláhuac García justificó la razón por la que el gobierno de Veracruz no proporcionó armas a la policía Municipal de Jamapa y porqué considera que el estado no vive una crisis de seguridad —ya que el asesinato de Florisel Ríos no ha sido el único crimen cometido contra una funcionaria en su administración.

Vale recordar que en abril de 2019, la alcaldesa de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo, fue asesinada junto con su pareja.

En el caso de Florisel Ríos, Cuitláhuac García argumentó que la funcionaria nunca formalizó su petición de ayuda ante el gobierno y, por otra parte, lo que pedía era una ilegalidad.

“No hubo una formalidad en esa petición, lo que entendemos es que pedía que cubriéramos a su marido, ¿cómo lo vamos a hacer, si tenía una orden de aprehensión? Que apoyáramos en protegerla, ¿no? Ella lo rechazó”.

“¿Por qué no regularizó a su Policía?”: gobernador de Veracruz

En la conferencia, una reportera de Al Calor Político cuestionó a García sobre tres cosas: si hay crisis de estado en Veracruz, si habrá cambios en el gobierno Estatal —pues la Secretaría de Gobierno de Veracruz ha sido señalada por no ayudar a la alcaldesa— y por qué las autoridades no respondieron al llamado de ayuda de Florisel Ríos.

De manera general, el gobernador de Veracruz dijo que no moverá a nadie de su gabinete, que todo le ha funcionado bien y de paso rechazó que haya una crisis.

¿Y Florisel Ríos?

“Nos quieren echar la bolita”, dijo y justificó la actuación de su gobierno ante la situación que vivía la alcaldesa de Jamapa.

Según García, la alcaldesa pidió seguridad vía el fortalecimiento de la policía Municipal. Es decir, que el gobierno les diera armas.

Sin embargo, como la policía era investigada, el gobierno Estatal no podía autorizar el uso de armas.

“Si ella temía por su vida, ¿por qué no regularizó a su Policía? No de ahorita, tuvo dos años, tres años, ¿por qué no lo hizo antes? Les explico: porque algunos se resisten a eso, la licencia colectiva que tiene SSP y otorga el armamento a una Policía acreditada con el permiso, registra el nombre de quien porta el arma”, argumentó García.

Además, dijo que de los policías que fueron a regularizarse, cinco reprobaron el examen de confianza y cuatro estaban en proceso de acreditación. E insistió en que la alcaldesa pedía una ilegalidad.

El gobernador de Veracruz concluyó que no podía proveer de armas a la policía municipal y que en cambio, la alcaldesa se negó a que otras autoridades operaran en Jamapa —onda la Guardia Nacional— y que ella prefería proteger a su esposo, director del DIF y prófugo de la ley por el presunto delito de peculado.

¿Y las líneas de investigación? Según Cuitláhuac García, las autoridades presumen que Florisel Ríos conocía a sus captores… y finalmente ellos la asesinaron.

Florisel Ríos, alcaldesa de Jamapa

El 11 de noviembre la alcaldesa de Jamapa, Florisel Ríos, fue secuestrada por un comando y más tarde su cuerpo fue hallado —con signos de violencia— en un camino de Ixcoalco, en el municipio de Medellín de Bravo, Veracruz.

Ese día Reforma publicó un par de audios donde se escuchaba a la alcaldesa decir que buscó al secretario de Gobierno del estado, Eric Cisneros, para que le brindara ayuda, pues temía por la vida de su familia.

Florisel Ríos ya había sido amenazada de muerte, su administración atestiguó la orden de aprehensión de tres servidores públicos en la dirección de Obras Públicas, la Tesorería Municipal y el DIF —dirigido por su esposo, hoy prófugo de la justicia— por el presunto delito de peculado.

Sin embargo, frente a este contexto, el gobierno de Veracruz no intercedió aunque fuera de una manera distinta a la que la alcaldesa pedía.