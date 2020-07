Cultura pone foto de Madero en efeméride de Victoriano Huerta… ¿y lo justifican?

Sabemos que Victoriano Huerta no es precisamente el personaje histórico consentido de México, pero de ahí a no querer poner sus fotografías en las efemérides históricas que lo involucran es un enredo innecesario… o una equivocación no admitida, como le sucedió esta mañana de miércoles, 15 de julio, a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México en su cuenta de Twitter.

Querían conmemorar que un día como hoy, pero de hace 106 años, las fuerzas constitucionalistas vencieron a Huerta y… ¡sorpresa! Lo hicieron con una foto de Francisco I. Madero.

La confusión de las autoridades culturales de la Ciudad de México provocó que la imagen publicada en sus redes sociales terminara en un anacronismo bárbaro. Suficiente como para provocarle un aneurisma digital a los historiadores profesionales y ganarse la burla de cualquiera que pasara —aunque sea con 6— las clases de la Revolución Mexicana.

Échenle un ojo a la publicación y vean el enredo innecesario.

No sabemos ni por donde empezar con la extrañeza del post de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, así que empecemos con la más sencilla de señalar: para el 15 de julio de 1914 —la fecha que andan conmemorando—, Francisco I. Madero llevaba muerto más de un año.

Además, como ellos lo dicen, el conocido como Chacal presentó su renuncia a la presidencia ante el avance de las fuerzas constitucionalistas. Sin embargo, ese ejército se habían unificado bajo el mando de Venustiano Carranza. Si no querían poner foto de Huerta, ¿por qué no pusieron al barbón de Cuatro Ciénegas, Coahuila, o cualquier otro de los involucrados?

La justificación

Al señalar el eminente anacronismo, las redes sociales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se sacaron una respuesta de la chistera, que —la neta— nomás sirvió para ganarse la risa del respetable.

“Ante el golpe de Estado militar que Victoriano Huerta emprendió contra Francisco I. Madero, durante la recordada Decena Trágica, honramos la memoria de Madero con su figura en esta efeméride”, fue la respuesta que dieron las autoridades culturales chilangas.

Además, entre los comentarios —pleitos, más bien— de Twitter se apareció José Alfonso Suárez del Real, el secretario de Cultura de la CDMX, para seguir dando extrañas explicaciones de los nada importantes acontecimientos digitales. “Conmemoramos la renuncia de Huerta, El Chacal no merece ni una foto, su víctima sí”, escribió el funcionario capitalino desde su cuenta personal.

Tan fácil que era poner la foto del sujeto al que hace referencia la efeméride en lugar de andar dando extrañas vueltas… en fin, la hipotenusa.