Seguramente ha llegado hasta sus pantallas la historia de un horrible homicidio en Tailandia. Se trata del caso de Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta, un cirujano de Colombia, que rápidamente se ha hecho viral por todo el mundo.

Además de los detalles oscuros y violentos, este caso, además, ha llamado la atención pues involucra a la farándula en España.

Foto del Instagram de Daniel Sancho, acusado del homicidio de Edwin Arrieta

Si no lo conocen de este lado del charco, resulta que Daniel Sancho es hijo de un famoso actor de España que se llama Rodolfo Sancho y por lo tanto, también es nieto de Sancho Gracia otro reconocido intérprete. Aunque el hombre de 29 años no se dedica a las pantallas —en realidad es chef de un servicio de catering en Madrid—, la confesión del asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia ha hecho que su vida sea extremadamente conocida.

El caso de Daniel Sancho y el asesinato de Edwin Arrieta

Daniel Sancho, el chef de 29 años, hijo de un actor de España; y Edwin Arrieta, cirujano de Colombia, de 44 años, eran socios en un restaurante. Además, según medios ibéricos, mantenían una amistad y una relación desde hace poco más de un año.

El pasado 31 de julio quedaron de verse en Tailandia, específicamente en la isla de Kho Phangan. Querían acudir a la famosa fiesta de la Luna Llena.

Cronología de un horrible homicidio en Tailandia

Lo que hasta este momento parecían ser unas increíbles vacaciones, ha tomado un camino oscuro. Medios en España, en colaboración con la policía de Tailandia, han realizado una cronología del horrible asesinato que sacudió las redes sociales.

De acuerdo con las investigaciones, Daniel Sancho llegó el 31 de julio a Tailandia. Se registró solo pues Edwin Arrieta todavía no llegaba.

Las cosas se pusieron horribles el 1º de agosto cuando se vio a Daniel Sancho en un supermercado de la isla asiática. Compró bolsas de plástico, guantes, una esponja, hojas de acero inoxidable, detergente y un cuchillo para partir carne.

Captura de pantalla de Daniel Sancho en el supermercado de los medios de Tailandia

El 2 de agosto llegaría Edwin Arrieta a Tailandia, donde lo recibió Daniel Sancho. Los vieron paseando en una motocicleta por la isla. Salieron a cenar y visitaron una de las playas cercanas. Esa fue la última vez que vieron al cirujano colombiano con vida.

Testimonios cuentan que, esa noche vieron a Daniel Sancho llegar “visiblemente agitado” a una tienda de playa. Compró un kayak por 1,000 dólares.

Desde la mañana siguiente, 3 de agosto, comenzarían las revelaciones horribles en este caso. Se ha reportado que Daniel Sancho hizo al menos 3 viajes en kayak, con bolsas —presuntamente con restos humanos— con tal de esconder el asesinato de Edwin Arrieta en el mar.

Ese día en la noche, Sancho asistiría a la fiesta y a la mañana siguiente, 4 de agosto, reportaría a la policía la desaparición de su acompañante. Según EFE, esta denuncia solamente levantaría sospechas pues el chef español mostraba cortes y arañazos en el cuerpo; la policía lo detuvo como sospechoso.

Daniel Sancho detenido en tailandia // Foto: El Confidencial

Cuando empezó la investigación oficial fueron destapándose detalles oscuros en el caso.

Según la policía de Tailandia, la habitación del hotel donde se hospedan Daniel Sancho y Edwin Arrieta se encontraba completamente limpia. Sin embargo, “los forenses recogieron muestras de cabello, grasa y tejido del desagüe”.

Horas después, las investigaciones encontraron restos de Arrieta en un basurero y una de las bolsas que Sancho tiró al mar aparecieron en la playa.

Daniel Sancho confesó el asesinato de Edwin Arrieta

Con las pruebas acumulándose, el chef español confesó el crimen. Daniel Sancho confesó el asesinato de Edwin Arrieta pero —según su versión—, él fue la víctima después de una pelea en el hotel.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho en unas declaraciones retomadas por El País.

“Él estaba obsesionado conmigo. Me engañó, me hizo creer que lo que quería era hacer negocios conmigo, meter dinero en la empresa de la que soy socio (…) Pero era todo mentira. Lo único que quería era a mí, que fuera su novio”, señaló. “Cada vez que intentaba alejarme de él, me amenazaba”.

Foto del Instagram de Daniel Sancho, acusado del homicidio de Edwin Arrieta

Estas declaraciones, obvio, solo han hecho más mediático el caso. Daniel Sancho se encuentra detenido y acusado de homicidio premeditado.

Su padre, el reconocido actor, Rodolfo Sancho está viajando a Tailandia. Aunque no dio muchas declaraciones, llegará el martes a la isla donde está detenido su hijo. Hizo un comunicado pidiendo “máximo respeto” para su familia.

*Con información de El País, El Confidencial, EFE y ABC

Te puede interesar