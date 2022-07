En redes sociales comenzó a compartirse desde hace algunas horas un video con el que están denunciando a los dueños de una perrita por dejarla amarrada y sin techo bajo la lluvia en el Estado de México.

Denuncian a dueños de perrita por dejarla amarrada y bajo la lluvia

Como les contábamos aquí arriba, desde hace algunas horas, usuarios de redes sociales han comenzado a compartir un video en el que se puede observar a una perrita amarrada, sin techo y bajo la lluvia.

“Así la tienen siempre, pero no le dan de comer solo le ponen un bote con agua”, denuncian en redes sociales maltrato a este perro en San Miguel Chalma, Tlalnepantla. La @FiscaliaEdomex ya investiga los hechos.

¡Ojalá y castiguen pronto a estos HDP!#Video ??? pic.twitter.com/YAOwf9mOXK July 1, 2022

Sí, con estas imágenes, personas comenzaron a exigir justicia y a denunciar a los dueños por dejar a la pobre canina sin ninguna protección frente a la lluvia. De hecho, quien grabó el video señaló que esto también pasa cuando hace mucho calor y que solamente le dan agua, nada de comida.

“Más de un mes ahí amarrada, así la tienen siempre, no le dan de comer, sí le ponen un bote de agua, pero no le dan nada de comer. Ahí se la pasa en los calores, en las lluvias, no la sueltan, no le dan de comer“, dijo la mujer que grabó a la perrita para denunciar a los dueños.

Autoridades ya atendieron este caso

Luego de compartirse el video en redes sociales, la Procuraduría de Protección al Ambiente del Gobierno del Estado de México (PROPAEM) dio a conocer que ya atendieron el caso de esta perrita.

Hola, @QuePocaMadreMex agradecemos su preocupación por el tema que nos menciona, asimismo le informamos que ya fue atendida por esta Procuraduría.

Sin embargo, no quisieron dar mayor información sobre la situación de la canina, ya que explicaron que al existir un procedimiento administrativo, no pueden dar más datos ya que se puede afectar el proceso correspondiente.

Por último, aseguraron que en su momento, la información sobre esta denuncia, se dará a conocer solamente por las vías de comunicación oficiales.