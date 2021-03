Por austeridad: Delfina Gómez habría ordenado un recorte de personal en la SEP

Recorte. Este día, por medio de redes sociales, se difundió una carta firmada por la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, dirigida a los directores generales, subsecretarios y titulares de organismos administrativos de la SEP.

En el texto la secretaria pide que en los próximos días presenten su propuesta de reducción de personal en concordancia con la política de austeridad que el presidente López Obrador ha impulsado.

El documento señala que próximamente serán convocados para atender una reunión presencial con el propósito de que presenten su propuesta, misma que deberá ser entregada y entrar en vigor lo más pronto posible.

La funcionaria hace uso de una frase de Benito Juárez para hacer un llamado a evitar actos de “opulencia y desempeñarse con medianía”.

“Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosas, sino a sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado”.

Delfina Gómez es la nueva secretaria de Educación

Fue el pasado 15 de febrero cuando el presidente López Obrador confirmó oficialmente que Moctezuma Barragán se iba como embajador de México ante Estados Unidos y Delfina Gómez quedaba a cargo de la SEP.

“Con gusto y compromiso por México, conocí de SRE que el Gobierno de Estados Unidos de América, dio su beneplácito para desempeñarme como embajador extraordinario y plenipotenciario en ese gran país. Agradezco al Presidente su confianza”, informó el ex de la SEP el pasado 23 de enero.

Delfina Gómez fue presidenta municipal de Texcoco, diputada federal por Morena y candidata a gobernadora del Estado de México en las elecciones estatales de 2017.