En lo que comienza el proceso electoral de 2023, la virtual candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, desquitará su quincena en el Senado.

Lo anterior fue confirmado ayer, 6 de septiembre, por la propia Delfina. En carta dirigida al presidente de la mesa directiva del Senado, Alejandro Armenta, la morenista pidió irle haciendo cancha, porque en breve regresará al puesto que dejó botado para irse de delegada de programas del Bienestar (puesto que, igual, mandó a la goma por irse de titular de la SEP… y éste a su vez, para candidaterarse).

Puro pin$%&/(e brinco, pues.

Foto: Daniel Augusto-Cuartoscuro.

“De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14, numeral 2, del Reglamento del Senado de la República, informó a usted de mi reincorporación al ejercicio de las actividades legislativas como Senadora de la República, a partir del día 7 de septiembre del presente”, señaló Delfina Gómez.

Aunque ya muchos ni se acuerdan, Delfina Gómez era senadora… apenas el año pasado. Sin embargo, dejó el puesto para irse de superdelegada del Estado de México. Luego, ese puesto igual lo botó, para ocupar el cargo de secretaria de Educación Pública, en lugar de Esteban Moctezuma Barragán, quien ahora es cónsul de México en Estados Unidos.

Foto: Twitter

En su primera etapa como legisladora, Gómez no hizo mucho, realmente. Según se recuerda en Aristegui Noticias, nomás presentó dos iniciativas: una para evitar la destrucción de los bosque, otra para promover “el emprendimiento de la enseñanza”. Las dos fueron bateadas.

No se espera que “Delfina legisladora” regrese al senado para destacarse por sus propuestas. De hecho, más tardará en ocupar el cargo que en abandonarlo de nuevo. En unos meses, cuando arranque el proceso electoral del próximo año. En éste, Delfina Gómez será candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México. Repetirá, ya que en 2018 fue abanderada, perdiendo ante el priista Alfredo del Mazo.

Delfina Gómez repetirá como candidata, luego de ganar el proceso interno de Morena. Se espera que por ahí de enero o diciembre vuelva a solicitar licencia para comenzar campaña. Y ya, de ahí no volverá, si es que gana las elecciones… ahora que si no, pues no hay pierde, podría volver a la chamba de senadora.